«يبير» لجودلفين يواجه الكتيبة اليابانية في «لونجين دبي شيماء كلاسيك»

المصدر: دبي - خالد المهيري

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يشارك في الشوط الثامن «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولى» على المضمار العشبي برعاية «لونجين» والبالغة قيمة جوائزه 6 ملايين دولار، 15 خيلاً، إذ سيكون الصراع قوياً جداً للظفر باللقب خاصة مع تواجد كتيبة مميزة من الخيول اليابانية.

خيول الإمارات

ويمثل الإمارات في هذا الشوط «يبير» لجودلفين بطل «بريدرز كب تيرف» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «دبي فيوتشر» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، «حكم» لـ«شادويل» بطل «دبي مدينة الذهب» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز، «ويذاوت ايه فايت» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا أتزني وإشراف المدرب سايمون كريسفورد، «فور ذي توب» لـ ر ر ر للسباقات «بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري» دبي أونور لمحمد عبد الله بالعبيدة بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب وليام هاجس.

الكتيبة اليابانية

ويمثل الكتيبة اليابانية المرشح الأول «أوثوريتي» لـ «شركة سيلك للسباقات إل. تي. دي» بطل «كأس نيوم تيرف» في أمسية «كأس السعودية» بقيادة كريستوف لومير وإشراف المدرب تيتسويا كيمورا، «جلوري فيز» لـ«شركة سيلك للسباقات إل. تي. دي» أيضاً بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب توموهيتو اوزيكي، «شهريار» لـ«شركة صنداي للسباقات» بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب هيدياكي فوجيوارا» ستيللا فيلوتشي لمالكه تسيوشي أونو بقيادة الفارس ميركو ديمورو وإشراف المدرب ناوسوك سوجاي، أوبرليبن لـنادي وشركة رافيان للتهجين المحدودة بقيادة الفارس داميان لين وإشراف المدرب تاكاهيسا تزوكا.

مشاركات دولية

كما يشارك في الشوط «كاسبار» ليوسف محمد الطريف بقيادة الفارس ريكاردو فيريرا وإشراف المدرب محمد الحرابي، «بايلدرايفر» لـ«شراكة لا بايل» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب وليام موير، «ألينكير» لـ«إسطبلات إم إم» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، «بورغاس» لمالكه فيداي كهرمان بقيادة الفارس أحمد سليك وإشراف المدرب يلماظ آري.

» بطاقة

الشوط«لونجين دبي شيماء كلاسيك»

المسافة2410 أمتار «الفئة الأولى» - عشبي

الرعاية«لونجين»

الجائزة 6 ملايين دولار

» ترشيحات

الخبراء الأول «أوثوريتي»

الثاني «جلوري فيز»

الثالث «شهريار»

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