«لورد نورث» للحفاظ على «دبي تيرف»

المصدر: دبي - خالد المهيري

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يشهد الشوط السابع «دبي تيرف» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» على المضمار العشبي برعاية «موانئ دبي العالمية» والبالغة قيمة جوائزه 5 ملايين دولار، مشاركة 15 خيلاً يتقدمها بطل النسخة الماضية «لورد نورث» لسمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات الذي يتطلع للحفاظ على اللقب بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن.

ويمثل الإمارات في هذا الشوط، «ديزرت فاير» لجودلفين بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، فيما تدفع إسطبلات «شادويل» بـ 3 خيول وهم «الفريق» بطل «جبل حتا» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري، «حقيقي» بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب جون هايد، «محافظ» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس، بالإضافة إلى مشاركة «هاروفيان» لسمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب جون غوسدن، «اورسا مينور» لحمدان بن حرمش بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

منافس قوي

ولن تكون مهمة «لورد نورث» نظراً لتواجد النجم الياباني «شنيل مايستر» لـ«شركة صنداي للسباقات» بقيادة الفارس كريستوف لومير وإشراف المدرب تاكاهيسا تزوكا، والصاعد الأمريكي «كولونيل ليام» لروبرت إي ولوانا إل لو بطل «كأس بيغاسوس العالمي تيرف» بقيادة الفارس إيراد اورتيز جي. آر، وإشراف المدرب تود بلتشر. ويشارك في الشوط أيضاً «لورد جليترز» لجيف وساندرا تيرنبول بقيادة الفارس دانييل تودهوب وإشراف المدرب ديفيد اوميرا، «ماي اوبيرون» لـ «شركة ساندرلاند القابضة» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، «بانثالاسا» لـ «شركة هيرو للسباق المحدودة» بقيادة الفارس يوتاكا يوشيدا وإشراف المدرب يوشتو ياهاجي، «سير باسكر» لـ «كنت فالي للتهجين إكس آي» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب وليام نايت.

«فين دي جارد» لـ «شركة شاداي لسباق الخيول» بقيادة الفارس بارزالونا وإشراف المدرب فوجيوارا، «سفرون بيتش» لملاكه بي في سانجستر، جيه ويجان، واوسانجستر بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدربة جين شابل - هيام.

» بطاقة

الشوط«دبي تيرف»

المسافة1800 متر «الفئة الأولى» - عشبي

الرعاية«موانئ دبي العالمية

»الجائزة 5 ملايين دولار

» ترشيحات الخبراء

الأول «شنيل مايستر»

الثاني «لورد نورث»

الثالث «كولونيل ليام»

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