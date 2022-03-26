مهرجان الأناقة والقبعات يتجدد في «ميدان»

المصدر: (دبي- البيان)

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لا تعدّ أمسية كأس دبي العالمي مجرد سباق، بل يتخللها أيضاً عدد من الفعاليات المتنوعة التي تثري الحدث، أبرزها مسابقة القبعات والأناقة التي تعود من جديد عقب غياب بسبب جائحة «كورونا»، إذ تتنافس فيها الحسناوات من مختلف الجنسيات لإبراز أناقتهن وقبعاتهن. التقليد المتبع منذ عام 1996، يجذب الجميلات ليعرضن قبعاتهن وتسريحاتهن، على هامش الأمسية العالمية، ويجذب أنظار العالم، ويتحول إلى ما يشبه حرب الموضة، إذ تطلق الحسناوات العنان لمخيلاتهن لأكثر التصميمات

والابتكارات الغريبة مع الألوان المشرقة التي تضفي أجواء من الجاذبية والمنافسة.

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