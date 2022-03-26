بيكي هيل تحيي الحفل الغنائي

المصدر: دبي - خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحيي المغنية البريطانية بيكي هيل الحفل الغنائي للأمسية عقب نهاية منافسات النسخة الـ26 من كأس دبي العالمي على مضمار «ميدان»، وتعد النجمة بيكي هيل من أشهر نجمات الغناء في بريطانيا، إذ كانت إطلالتها الأولى في عام 2012 عبر برنامج «The Voice UK» وفي عام 2014 احتلت أغنيتها «Gecko» المركز الأول في قائمة الأغاني في المملكة المتحدة، كما توجت المغنية البريطانية بعدد من الجوائز، وكان آخرها ترشح أغنية «Remember» لجائزة «أغنية العام» ضمن جوائز «بريت» البريطانية المتخصصة في تكريم موسيقى البوب العام الحالي.

وسيشهد الحفل الختامي أيضاً، مشاركة فرقة «روديمينتال» البريطانية الشهيرة والحائزة عدداً من الجوائز وأبرزها جوائز «بريت» و«موبو» عن فئة أفضل ألبوم غنائي، بالإضافة إلى مشاركة نجم دي جي البريطاني بروس فيلدر والشهير باسم «سيغالا» والذي احتلت 8 من أشهر أعماله الغنائية قائمة الصدارة في المملكة المتحدة، وأشهرها «Easy Love» في عام 2015.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز