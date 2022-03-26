«مان أوف بروميس» لجودلفين يتطلع إلى المجد في «القوز للسرعة»

المصدر: دبي - خالد المهيري

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يشارك في الشوط الرابع «القوز للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» على المضمار العشبي برعاية «عزيزي للتطوير العقاري» والبالغة قيمة جوائزه 1.5 مليون دولار، مشاركة 16 خيلاً أبرزها المرشح الأقوى «مان أوف بروميس» لجودلفين بطل «ند الشبا للسرعة تيرف» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الإسطبل الملكي

كما سيدفع الإسطبل الأزرق الملكي أيضاً بكل من «كرييتف فورس» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «متفوق» وصيف «بطولة رأس الخور» بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، «نيفال كراون» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

بالإضافة إلى مشاركة «خزام» لـ«شادويل» بطل «جبل علي للسرعة» بقيادة الفارس دين اونيل وإشراف المدرب دووج واتسون، «إماراتي أنا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس اندريا اتزني وإشراف المدرب كيفين ريان.

خيول مميزة

وسيشهد الشوط أيضاً مشاركة «إيه كيس اوف يو» لجاري دفلين بقيادة الفارس رونان ويلان وإشراف المدرب إدريان ماكجينس، «برنويل» لـ«جمعية انطوان جيلبرت» بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب يان ليرنر، «كاسا كريد» لـ«إل آر إي للسباق المحدودة واسطبل جيه إي إتش للسباقات المحدودة» بقيادة الفارس لويس سايز وإشراف المدرب وليام موت، «إنتشايدن» لكوجي مايدا بقيادة الفارس ريوسي ساكاي وإشراف المدرب يوشيتو ياهاجي.

مشاركات قوية

كما يشارك في الشوط «جت سموكين» لـ«اسطبل آيرونهورس للسباق المحدودة، اسطبلات بلاكبريدج المحدودة، تي إن تي للخيول المحدودة،» و«رابطة ساراتوجا سيفن للسباقات المحدودة» بقيادة الفارس فلافين برات وإشراف المدرب مارك كاسي، «لودا سيون» لـ«شركة سيلك للسباقات إل. تي. دي» بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب تاكاشي سايتو، «تاكسيوالا» لمالكه أسامة عمر الدافع بقيادة الفارس رونان توماس وإشراف المدرب أسامة الدفع،«إير دو فالس» لملاكه كورين باراندي باربي وآلان بينابينت بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدربة كورين باراندي باربي، «هابي رومانس» لـ«عائلة الماكموراي» بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون، «سويسا» لجورج ستراوبريدج بقيادة الفارس أوليفييه بيليه وإشراف المدرب فرانسوا رهووت.

» بطاقة

الشوط«القوز للسرعة»

المسافة1200 متر «الفئة الأولى» - عشبي

الرعاية«عزيزي للتطوير العقاري»

الجائزة1.5 مليون دولار

» ترشيحات الخبراء

الأول «مان أوف بروميس»

الثاني «سويسا»

الثالث «إماراتي أنا»

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