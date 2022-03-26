«مانوبو» لجودلفين يتحدى الياباني «ستاي فوليش» في «كأس دبي الذهبي»

المصدر: دبي - خالد المهيري

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يشهد الشوط الثالث «كأس دبي الذهبي» لمسافة 3200 متر «الفئة الثانية» على المضمار العشبي برعاية «الطاير للسيارات» والبالغة قيمة جوائزه مليون دولار، مشاركة 13 خيلاً، يتقدمها «مانوبو» لجودلفين بطل «بطولة جائزة ند الشبا» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، الذي سيواجه النجم الياباني المتألق «ستاي فوليش» لـ«شركة شاداي لسباق الخيول» وبطل «كأس البحر الأحمر» في أمسية «كأس السعودية» بقيادة الفارس كريستوف لومير وإشراف المدرب يوشيتو ياهاجي.

ثنائي جودلفين

وسيدفع الإسطبل الأزرق الملكي أيضاً بكل من «باشن آند جلوري» بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و«فولكانك سكاي» بقيادة الفارس لويس ستيوارد وإشراف المدرب سعيد بن سرور أيضاً.

نخبة الخيول

ويشارك في الشوط «المظهر» لتوفيق سعيد علي بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري، «اليغنك» لمالكه آر جيه تافت بقيادة الفارسة صافي اوسبون وإشراف المدرب جيمي اوسبون، «بارون سامدي» لـ «ليتش للسباقات المحدودة» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب جوزيف اوبراين، «إيست آسيا» لسيد حشيش بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب آيان وليامز، «إمبرور أوف ذا صن» لـ «فيكتورياس» بقيادة الفارس ادري دي فريز.

مشاركات عالمية

كما يشهد السباق مشاركة «ميريناك» لـ«إسطبلات باركي باتريسيوس للسباق» بقيادة الفارس فرانسيسكو لياندرو جونكالفس وإشراف المدربة ماريا مونوز، «رودريجو دياز» لـ«كوانتم ليب واستراليا للخيول الأصيلة» بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك، «كاسلبار» لفهد محمد العريني بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب هلال العلوي، «فيلوتشي أورو» لمالكه تسيوشي اونو بقيادة الفارس ميركو ديمورو وإشراف المدرب ناوسوك سوجاي.

الشوط الثالث

» بطاقة

الشوط«كأس دبي الذهبي»

المسافة3200 متر «الفئة الثانية» - عشبي

الرعاية«الطاير للسيارات»

الجائزة مليون دولار

» ترشيحات الخبراء

الأول «ستاي فوليش»

الثاني «مانوبو» الثالث

«فيلوتشي أورو»

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