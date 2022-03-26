13 لقباً تمنح خيول الإمارات زعامة الكأس الأغلى

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا، وخالد المهيري

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أثبتت خيول الإمارات جدارتها وريادتها، حيث نالت شرف الفوز ببطولة كأس دبي العالمي 13 مرة بواسطة «سينجسبيل» 1997، «متوكل» 1999، «دبي ملينيوم» 2000، «ستريت كراي» 2002، «مون بلد» 2003، «اليكتروكوشنست» 2006، «انفاسور» 2007، «مونتيروسو» 2012، «آفريكان ستوري» 2014، «برينس بيشوب» 2015، «ثندر سنو» 2018 - 2019، «ميستيك غايد» 2021.

«سينجسبيل».. فرحة أولى

ودخل المهر الشهير «سينجسبيل» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التاريخ من أوسع أبوابه، عندما ظفر باللقب للإمارات في 7 أبريل 1997، ليدخل الفرحة والسعادة إلى قلوب 35 ألف متفرج في مضمار ند الشبا.

حيث قاده الفارس الأمريكي جيري بيلي متفوقاً على الأمريكي «سايفون» بقيادة ديفيد فلاورز. وعبس الحظ للمهر الرائع «سوين» لجودلفين في عام 1998، عندما خسر لقب البطولة في اللحظات الحاسمة والحرجة عند خط النهاية، بعـد أن انتزعه المهر الأمريكي «سيلفر شارم».

وقد حسم «الفوتوفينش» الصراع لصالحه بفارق أنف فقط. وسجل البطل «سيلفر شارم» زمناً قدره 2.04.29 دقيقة بفارق أنف عن «سوين» لجودلفين. ويعتبر المهر «إستو أواي» لجودلفين أول بطل خلال سباق كأس دبي العالمي، ينال شرف الفوز في المضمار المنزوع في شوط سلطة موانئ دبي ومنطقة جبل علي الحرة.

«المتوكل».. حلم رائع

حقق المهر الرائع «المتوكل» للمغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الحلم للمرة الثانية عام 1999 بانتزاعه بجدارة لقب الكأس بقيادة الفارس ريتشارد هيلز وإشراف المدرب سعيد بن سرور محطماً الزمن القياسي السابق مسجلاً زمناً قدره 2.00.65 دقيقة ومتفوقاً بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «ميلك» لمالكه جريت فولز بقيادة اليكس سوليز.

«دبي ملينيوم».. زمن جديد

الحلم الثالث للإمارات حققه الأسطورة «دبي ملينيوم»، وذلك بانتزاعه اللقب عام 2000 ليدخل البهجة والسرور إلى قلوب 40 ألف متفرج بمضمار ند الشبا. الفارس ديتوري قاد الأسطورة «دبي ملينيوم» للفوز محطماً الزمن القياسي، مسجلاً زمناً جديداً قدره 1.59.50 دقيقة.

وحقق المهر الخطير «ستريت كراي» لجودلفين الإنجاز التاريخي الرابع للإمارات عام 2002 بعد فوزه باللقب بقيادة الفارس الأمريكي «جيري بيلي» متفوقاً على المهر السعودي «سي مي» للأمير سلطان بن حمد بن سعود الكبير. خيول جودلفين سطع نجمها في كأس دبي العالمي، حيث واصلت تفوقها بانتزاعها اللقب الخامس بالفوز الباهر الذي سجله المهر الرائع «مون بلد» بقيادة الفارس ديتوري وإشراف المدرب سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 2.00.48 دقيقة.

وانتزع المهر «إليكتروكوشنست» لجودلفين اللقب السادس للإمارات في 25 مارس 2006 بقيادة الفارس ديتوري متفوقاً على الأمريكي «براس هات» بقيادة الفارس ويلي مارتنيز، فيما احتل المهر «ويلكو» المركز الثالث بقيادة جاريت جوميز.

وأضاف المهر الخطير «إنفاسور» للمغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الإنجاز السابع لخيول الإمارات في 31 مارس 2007 بقيادة الفارس فيرناندو جارا. وأدخل «مونتيروسو» لجودلفين الفرحة إلى قلوب الجميع بانتزاعه الفوز الثامن للإمارات في 31 مارس 2012 بقيادة الفارس مايكل بارزالونا مسجلاً زمناً قدره 2.02.67 دقيقة.

وحقق «آفريكان ستوري» لجودلفين الفوز التاسع للإمارات والسادس للفريق الأزرق في 29 مارس 2014 بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا وإشراف المدرب سعيد بن سرور. وفجّر «برنس بيشوب» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم مفاجأة مدوية عبر اقتناصه اللقب العاشر للإمارات بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قياسياً جديداً بلغ 2.03.24 دقيقة.

ثنائية تاريخية

وفي العامين 2018 و2019، كان كأس دبي العالمي على موعد مع التاريخ، إذ حقق البطل الأسطوري «ثندر سنو» بقيادة الفارس كريستوف سوميون وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور الثنائية التاريخية، باقتناص البطل لقب النسخة الـ 23 والـ 24 على التوالي، ليصبح بذلك أول جواد ينال شرف الفوز باللقب العالمي مرتين على التوالي.

تأجيل البطولة

وفي العام 2020، كان محبو الخيول حول العالم يستعدون للاحتفال باليوبيل الفضي للبطولة العالمية، إلا أن جائحة كورونا، جعلت اللجنة المنظمة تعلن عن تأجيل البطولة لمدة عام، ومع عودة الحياة مجدداً حول العالم، استعد مضمار «ميدان» العالمي لاستضافة النسخة المؤجلة من البطولة العام 2021، ولكن الإجراءات الاحترازية حرمت الجماهير من التواجد حرصاً على سلامة الجميع، ليقتصر الحضور فقط على الملاك والمدربين والفرسان.

وقبل انطلاقة الأمسية بأيام، فجع محبو الفروسية وسباقات الخيل بخبر وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الذي ترك بصمة كبيرة في السباقات المحلية والعالمية، لذا جاءت فعالية نسخة اليوبيل الفضي حزينة بفقدان إحدى القامات العالمية في صناعة الخيول.

وظفر بلقب البطولة «ميستيك غايد» لجودلفين بقيادة الفارس لويس سايز وإشراف المدرب مايكل ستيدهام مسجلاً زمناً قدره 2.01.61 دقيقة وبفارق 3 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن الياباني «شوا ويزارد» لشينوبو ناكانيشي بقيادة الفارس كيتا توساكي.

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