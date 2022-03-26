شارلي آبلبي: متفائل بأداء «مان أوف بروميس»

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا

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أكد مدرب جودلفين شارلي آبلبي جاهزية الخيول التي يدربها للمشاركة في أمسية كأس دبي العالمي اليوم.

وتحدث شارلي آبلبي عن «مان أوف بروميس» الذي سيشارك في الشوط الرابع «القوز للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» على المضمار العشبي برعاية «عزيزي للتطوير العقاري»، البالغة قيمة جوائزه 1.5 مليون دولار، قائلاً:

قدم «مان أوف بروميس» أداءً كبيراً بذلك السباق وإذا تمكن مجدداً من إظهار ذلك الأداء، فسيكون الأبرز للفوز بلا شك، كنت سعيداً للغاية بالطريقة التي عاد بها من السباق، ونتطلع إلى يوم السبت. نال البوابة رقم 12 والتي تبدو جيدة بالنسبة له وأنا مرتاح من ذلك، ولديه أفضلية الأرض حيث فاز ثلاث مرات على ذات المسافة والمضمار.

موسم جديد

كما تطرق في حديثه إلى مشاركة «كرييتف فورس» و«نيفال كراون» في ذات الشوط قائلاً: كانت أبرز إنجازات «كرييتف فورس» بمضمار آسكوت، وسوف يكون هدفه الرئيسي سباق «بلاتينوم جوبلي» في يونيو المقبل، نتطلع بشدة معه لعودته للسباقات الأوروبية، لكننا اعتقدنا أن هذه ستكون نقطة انطلاق جيدة للغاية لموسمه الجديد، لقد كان هنا في دبي في الأسابيع الماضية .

وقد تدرب وتكيف مع الأجواء بشكل جيد. لقد نال البوابة رقم 9 التي تعتبر جيدة بالنسبة له. وأضاف: حصل «نيفال كراون» على بوابة خارجية في السعودية، وركض بحرية تامة، اعتقدت أن العودة إلى مسافة ستة فيرلونغ قد تناسبه ويفتح له بعض الأبواب في سباقات السرعة إذا تمكن من تقديم أداء جيد. مضت تحضيراته بشكل جيد.

«شيماء كلاسيك»

وعن «يبير» الذي سيشارك في الشوط الثامن «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولى» على المضمار العشبي برعاية «لونجين» والبالغة قيمة جوائزه 6 ملايين دولار، قال شارلي آبلبي: أتى «يبير» إلى هنا في وقت متأخر، ولكن مضت تحضيراته بشكل جيد للغاية وتكيف بشكل طيب منذ مجيئه إلى دبي.

وجاء إنجازه الأكبر في «بريدرز كب تيرف»، بعد أن حقق الفوز «بسباق بيلمونت ديربي». وأضاف: تبدو هذه نقطة انطلاق لموسم 2022. إنه سباق تنافسي للغاية، وهو سباق رائع يجب أن تشارك فيه ليلة كأس دبي العالمي، كما هو الحال بالنسبة لهم جميعاً. آمل أن تكون هذه نقطة انطلاق إلى تحقيق إنجازات كبرى في الموسم الجديد.

«كأس دبي الذهبي»

كما تحدث شارلي آبلبي عن مشاركة «مانوبو» في الشوط الثالث «كأس دبي الذهبي» لمسافة 3200 متر «الفئة الثانية» على المضمار العشبي برعاية «الطاير للسيارات» والبالغة قيمة جوائزه مليون دولار قائلاً: فاز «مانوبو» ابن «سي ذا ستارز» جميع مشاركاته الخمس التي خاضها، ومضت تحضيراته بشكل جيد لخوض سباق كأس دبي الذهبي، يبدو أنه الجواد الأبرز للفوز.

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