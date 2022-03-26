مدربو جودلفين جاهزون لمواجهة تحدي العمالقة

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا

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يطمح فريق جودلفين إلى مواصلة إنجازاته التاريخية في أمسية كأس دبي العالمي، اليوم، إذ يشارك الإسطبل الأزرق الملكي بنخبة الخيول التي حققت عدداً من الانتصارات في الآونة الأخيرة.

ومن ضمن هذه الكتيبة المميزة «ريال وورلد» الذي سيشارك في شوط التاسع الرئيس كأس دبي العالمي لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي برعاية «طيران الإمارات»، والبالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار.

من جانبه، قال المدرب العالمي سعيد بن سرور: «يلزمنا صرف النظر عما حدث لـ«ريال وورلد» في كأس السعودية حيث انطلق متأخراً، وتبين لي منذ البداية أنه فقد فرصته في السباق، وعاد من السباق في حالة جيدة للغاية، وتمرينه الأخير وضعه في قمة الجاهزية».

وأضاف: «هو الآن في لياقة عالية وكنا محظوظين بسحب قرعة البوابة السادسة، والتي ستجعل الأمور أكثر سهولة للفارس كريستوف سوميلون سيكون قادراً على شغل موضع مريح في السباق، ولو استقر بالمركز الثاني أو الثالث، سيكون الوضع مثالياً للجواد».

«دبي تيرف»

وعن مشاركة «ديزرت فاير» في الشوط السابع «دبي تيرف» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» على المضمار العشبي برعاية «موانئ دبي العالمية» والبالغة قيمة جوائزه 5 ملايين دولار، قال المدرب العالمي: «فاز «ديزرت فاير» بشكل جيد على هذه المسافة في سباق الراشدية قبل أن يخيب الآمال في السعودية. هو الآن في جاهزية عليا، ولكن يبدو السباق تنافسياً للغاية».

وبالنسبة لـ«دبي فيوتشر» الذي سيشارك في الشوط الثامن «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولى» على المضمار العشبي برعاية «لونجين» والبالغة قيمة جوائزه 6 ملايين دولار، قال سعيد بن سرور: «دبي فيوتشر» يبذل دائماً قصارى جهده في السباقات وسبق له الركض بشكل جيد على هذه المسافة، حيث حقق فوزاً رائعاً في مطلع الموسم. شغل المركز الخامس في هذا السباق العام الماضي ونأمل أن يقدم أداءً جيداً مرة أخرى.

«جودلفين للميل»

كما تحدث المدرب العالمي عن مشاركة «ستورم دميج» و«دبي أيكون» في الشوط الثاني «جودلفين للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المضمار الرملي برعاية «نخيل» والبالغة قيمة جوائزه مليون دولار قائلاً: تمكن «ستورم دميج» من تحطيم الزمن القياسي لمسافة سبعة فيرلونغ بميدان مرتين هذا العام، وشعرنا بعد سباق راس الخور أن زيادة المسافة لن تسبب مشكلة بالنسبة له، على الرغم أنه سيشارك للمرة الأولى على الأرضية الرملية. سوف نرى إذا تمكن من التعامل مع الأرضية، لأن ذلك سيفتح المزيد من الخيارات في الموسم القادم.

وأضاف: أثبت دبي أيكون أنه يتعامل مع الأرضية الرملية بشكل طيب، حيث فاز بشكل جيد للغاية في أول مشاركة له بالموسم. لم يتمكن من استعادة مستواه في مشاركتين متتاليتين، ولكن سبق له الفوز على مسافة الميل ونأمل أن يقدم أداءً أفضل.

وتطرق سعيد بن سرور في الحديث عن «متفوق» الذي سيشارك في الشوط الرابع «القوز للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» على المضمار العشبي برعاية «عزيزي للتطوير العقاري» والبالغة قيمة جوائزه 1.5 مليون دولار قائلاً:

أبلى «متفوق» بلاءً حسناً في هذا العام من الكرنفال، حيث حل وصيفاً خلف «ستورم دميج» في آخر مشاركتين له على مسافة سبعة فيرلونغ، ولكنه أظهر أن لديه سرعة عالية في السباقات وأردنا منحه فرصة لنرى كيف سيتعامل مع مواجهة بعض نجوم السرعة رفيعة المستوى.

«كأس دبي الذهبي»

وعن مشاركة «باشن آند جلوري» و«فولكانك سكاي» في الشوط الثالث «كأس دبي الذهبي» لمسافة 3200 متر «الفئة الثانية» على المضمار العشبي برعاية «الطاير للسيارات» والبالغة قيمة جوائزه مليون دولار، قال سعيد بن سرور: أردنا منح «باشن آند جلوري» فرصة للمشاركة على مسافة ميلين لنرى كيف يؤدي. أظهر مستوى رفيعاً في أوروبا الموسم الماضي ومضت تحضيراته بشكل جيد في الإسطبل.

وأضاف: «فولكانك سكاي» ربما لا يحقق في العادة أفضل النتائج، ولكن لا يمكنك تجاهل المجهود الذي يقدمه، فهو حصان يبذل كل جهده في السباقات، وحقق الفوز بسباق رائع في كرنفال العام الماضي، وسيكون في وضع أفضل للعودة إلى المنافسة على مسافة الميلين.

مشاركة

وتحدث المدرب العالمي سعيد بن سرور عن مشاركة «آيلاند فالكون» في الشوط الخامس «ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية» على المضمار الرملي برعاية «مبادلة» والبالغة قيمة جوائزه مليون دولار قائلاً: حقق «آيلاند فالكون» الفوز بشكل جيد في ميدان في أول مشاركة له في العام ولكنه خيب الآمال في ديربي السعودية، وهذه المسافة ستناسبه بشكل أفضل، وأشعر بارتياح لسير تحضيراته لهذا السباق.

جاهزية

أكد المدرب الفرنسي أندريه فابر جاهزية «ماغني كورس» لجودلفين الذي حل في المركز الثالث العام الماضي لخوض غمار شوط كأس دبي العالمي اليوم.

وقال: رحلة «ماغني كورس» إلى دبي كانت طيبة للغاية، واستقر بشكل رائع في بيئة مألوفة بالنسبة له، وبعد مشاركته في كأس السعودية عاد إلى موطنه بفرنسا، وهو في جاهزية عالية، وكما حدث في العام الماضي، سيقوده وليام بيوك، ونتوقع أداء جيداً منه.

زمن قياسي

تحدث هاري سويني، رئيس جودلفين اليابان عن مشاركة «كومباستشن» في شوط «ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية» قائلاً: حقق «كومباستشن» نتائج طيبة في عمر السنتين وسجل زمناً قياسياً جديداً في مضمار «هياسينث» في مشاركته الأخيرة، وبالتالي يعد بالتأكيد حصاناً موهوباً في اليابان، ومع ذلك، فإن معظم سباقات الفئات في اليابان تقام على الأرضية العشبية، ولذلك ربما لا تكون لدينا الثقة في أن لدينا جواداً من الطراز الرفيع للسباقات العشبية.

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