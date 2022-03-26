لجنة تأمين الفعاليات جاهزة للحدث

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

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ترأس اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات بدبي، الاجتماع التنسيقي الخاص بتأمين كأس دبي العالمي للخيول، في فندق ميدان، بحضور العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، والعميد عدنان بن زعل، وعدد من الضباط وأعضاء لجنة تأمين الفعاليات من جميع الهيئات والمؤسسات في حكومة دبي.

وأكد اللواء الغيثي، أن كأس دبي العالمي للخيول من أهم الفعاليات التي تنظمها إمارة دبي، والذي يحظى بمتابعة واهتمام عالمي، سواء كان ذلك عبر النقل الحي والمباشر في مختلف الوسائل العالمية أو الحضور الفعلي، وهذا يتطلب من لجنة تأمين الفعاليات تكثيف الجهود والتنسيق بين كافة الفرق الأمنية والتنظيمية لعكس صورة مشرفة تليق بالحدث وبسمعة إمارة دبي وبالعاملين في مجال التأمين والتنظيم.

كما طالب اللواء الغيثي، الجميع بأن يكونوا على مستوى الحدث العالمي من خلال التعامل السهل والسلس مع كافة أطياف الجمهور مهما كانت الضغوطات، ذلك أن هدف اللجنة تأمين الحدث وتوجيه الجماهير وتوفير كل الوسائل لمتابعة الحدث بسهولة، والوصول للموقع بيسر عبر توفير كل وسائل النقل والمواقف بالتنسيق الثنائي بين الإدارة العامة للمرور وهيئة الطرق والمواصلات.

واطلعت اللجنة على الفعاليات المصاحبة للسباق، وحددت الخطة والإجراءات الأمنية المناسبة. وفي ختام الاجتماع شكر اللواء الغيثي جميع الحضور لما لمسه من اهتمام في المشاركة وتحمل المسؤولية وحرص على إخراج الحدث بصورة مشرفة.

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