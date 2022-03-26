«دبي ريسينج» تغطية إعلامية شاملة من قلب الحدث

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ضمن تغطيتها الإعلامية لكأس دبي العالمي للخيول بنسخته الـ 26، التي ستنطلق فعالياتها اليوم على مضمار «ميدان»، تقوم قناة «دبي ريسينج» بعمل الترتيبات اللوجستية والفنية كافة لتغطية إعلامية على أعلى مستوى لنقل الأمسية الرياضية التي يترقبها عشاق ومحبّو سباقات الخيل حول العالم، التي سيشارك فيها أهم مُلاّك ومربي ومدربي الخيول وأبرز الفرسان العرب والعالميين.

حيث سيتم بث تغطية «بطولة كأس دبي العالمي» على قنوات دبي الرياضية 1 ودبي ريسينج 1 باللغة العربية من الساعة 2:00 ظهراً حتى الساعة 9:30 مساءً، وعلى دبي الرياضية 2 ودبي ريسينج 2 ودبي ون من الساعة 2:00 ظهراً حتى الساعة 9:30 مساءً باللغة الإنجليزية. كما ستنضم قنوات دبي وسما دبي إلى قنوات دبي الرياضية 1 ودبي ريسينج 1 باللغة العربية من الساعة 7:00 مساءً حتى الساعة 9:30 مساءً تقريباً، بالإضافة إلى تغطية هذا الحدث الكبير عبر قنوات التواصل الاجتماعي ومنصة أوان الرقمية.

تميز

ومن جهته، أشار عبدالرحمن أحمد أمين، مدير القنوات الرياضية، قناة دبي ريسينج بمؤسسة دبي للإعلام: «إن كأس دبي العالمي للخيول بات من أهم الفعاليات الرياضية في العالم، الذي يتابعه الآلاف من محبي هذه الرياضة الرائعة، ونحن في قناة دبي ريسينج نؤكد على التزامنا بتغطية كل ما هو ممتع ومميز تماشياً مع رغبة مشاهدينا ومتابعينا».

وأضاف موضحاً: «لقد تم إعداد فريق عمل متكامل للتغطية المباشرة والحصرية لهذه المنافسات، حيث سيتمتع متابعونا بمجموعة من البرامج الخاصة والفواصل والتقارير عن تحضيرات السباقات ومن ثم التغطية الشاملة لجميع الفعاليات، بالإضافة إلى لقطات ما وراء الكواليس ولقاءات حصرية مع الفرسان وصولاً للشوط الختامي وفعاليات تتويج الفائزين».

خطة

يذكر أن البث الخارجي والمباشر المصاحب لهذه البطولة سيكون على جميع قنوات مؤسسة دبي للإعلام (دبي ريسينج، تلفزيون دبي، سما دبي، دبي ون، دبي الرياضية)، حيث قامت «دبي ريسينج» بعمل خطة إعلامية مميزة لضمان تحقيق أعلى درجات النجاح لهذا الحدث العالمي، والتي تضمنت العديد من النواحي الفنية كالتعليق الفني المتخصص، والتصوير عالي الدقة باستخدام أحدث التقنيات مع مراعاة المعايير الدولية لأنظمة البث المتنوعة، حيث تسعى القناة باستمرار لتعزيز موقعها التنافسي وقيادة المشهد الرياضي في الإمارات والعالم، وذلك بمواكبة التطور التكنولوجي وكل ما هو جديد ومميز على الساحة الإعلامية الرياضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز