صراع أمريكي - ياباني على لقب «ديربي الإمارات»

المصدر: دبي - خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشهد الشوط الخامس «ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية» على المضمار الرملي برعاية «مبادلة» البالغة قيمة جوائزه مليون دولار، مشاركة 16 خيلاً.

ويمثل جودلفين في هذا الشوط، «آيلاند فالكون» بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، «كومباستشن» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب كيزو إيتو، بالإضافة إلى مشاركة «بندوج» لمحمد خليل أحمد بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

صراع قوي

وسيشهد الشوط صراعاً قوياً بين الخيول الأمريكية واليابانية، إذ سيواجه الفائز بلقب «ديربي السعودية» «باينهيرست» لـ«إس إف للسباقات، ستارلايت للسباقات، اسطبلات ماداكت» بقيادة الفارس فلافين برات وإشراف المدرب بوبات بافرت مجدداً وصيف «ديربي السعودية» الياباني «سيكيفو» لمالكه اكيرا ناكاتسوجي بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب كوشيرو تاكي.

ويمثل أمريكا أيضاً في هذا الشوط «جت باك جولدي» لـ«دبليو سي للسباق، الدابوج، وندرلاند، جولدشتاين» بقيادة الفارس إيراد اورتيز جي. آر وإشراف المدرب دووج أونيل، «جيلديد إيدج» لـ«جراند فيو» للخيول» و«اسطبل دون ألبرتو» بقيادة الفارس لويس سايز وإشراف المدرب وليام موت. كما تضم الكتيبة اليابانية «ريو هوماري» لمالكه كنجي ماتسوكا بقيادة الفارس كريستوف لومير وإشراف المدرب دايسوكي تاكاياناغي،«كراون تيد» لمالكه تريويا يوشيدا بقيادة الفارس داميان لين وإشراف المدرب كويتشي شينتاني.

مشاركات مميزة

ويشارك في السباق أيضاً بطل الـ«2000 جينيز الإماراتي» «ازور كوست» لمالكه فلاديمير كزاكوف، «كواتي بون» لـ«مربط غوارا ديل سور» بطل «بطولة البستكية» بقيادة الفارس فاجنر ليل وإشراف المدرب انطونيو سنترا، «إيروين» لـ«مزرعة فولفر الفوتورو» بقيادة الفارس فرانسيسكو لياندرو جونكالفس وإشراف المدرب انطونيو سنترا، «كيفر» ليو ين هينج وإدموند يو كووك ين بقيادة الفارس هكتور لازو وإشراف المدرب ريكاردو كولومبو، «سمر إيز تومورو» لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب بوبات سيمار، «ويذرينج» لـ«فيكتورياس» بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، «ارابيان جازلس» لمالكته فترياني هاي بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب بوبات سيمار.

» بطاقة

الشوط «ديربي الإمارات»

المسافة 1900 متر «الفئة الثانية» - رملي

الرعاية «مبادلة»الجائزةمليون دولار

» ترشيحات الخبراء

الأول «باينهيرست»

الثاني «سيكيفو»

الثالث «ازور كوست»

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز