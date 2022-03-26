عيون الخيول الأمريكية على «دبي جولدن شاهين»

المصدر: دبي - خالد المهيري

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يشارك في الشوط السادس «دبي جولدن شاهين» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي برعاية «أتلانتس دبي»، البالغة قيمة جوائزه 2 مليون دولار، 14 خيلاً، أبرزها «سويتزرلاند» لـ«ر ر ر للسباقات» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، «إيسترن ورلد» لمحمد أحمد علي السبوسي بطل «مهب الشمال»، «جود إيفورت» لعبدالله المنصوري وصيف «كأس الرياض للسرعة» في أمسية «كأس السعودية»، «مراس» لميثاء سالم محمد بالعبيدة السويدي بطل «الشندغة للسرعة»،.

كما سيشارك في الشوط أيضاً «الطارق» لمالكه عبد المحسن العبد الكريم بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون، «مبادل» لـ«المحمدية للسباقات» بقيادة الفارس نيل كالان وإشراف المدرب فوزي ناس، «مانجير» لمدام ناتالي ستاينمان.

التحدي الأمريكي

إلا أن الترشيحات العالمية ترجح فوز أحد الخيول الأمريكية المشاركة في هذا الشوط يتقدمهم «دكتور سكيفل» لـ«ريد بارونز بارن المحدودة، رانشو تيميسكال المحدود، ريفز للتهجين والسباق ووليام إيه برانش» بقيادة الفارس فلافين برات وإشراف المدرب مارك جلات، «درين ذا كلوك» لـ «سلام دنك للسباقات، إسطبلات مداكت المحدودة، إسطبلات وندر ومايكل نينتويج» بقيادة الفارس إيراد اورتيز جي.

آر وإشراف المدرب صافي جوزيف جيه آر، «إيفرفاست» لـ«مزرعة كيدار - فرانكي اوكونور» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، «سترونج كونستيتيوشن» لـ«ساي جاي للسباق ورودرنر للسباق» بقيادة الفارس كريستوف لومير وإشراف المدرب دووج اونيل، «وندروير كريجيس» لـ«إسطبلات مداكت، مجموعة الكستون المحدودة (ستوارت جرانت)، مايكل دب» بقيادة الفارس لويس سايز وإشراف المدرب بريتاني روسيل.

وتمثل اليابان في هذا الشوط «تشين أوف لاف» لكوجي مايدا بقيادة الفارس ريوسي ساكاي وإشراف المدرب ميشيهيرو اوجاسا.

» ترشيحات الخبراء

الأول «دكتور سكيفل»

الثاني «درين ذا كلوك»

الثالث «مراس»

» بطاقة

الشوط«دبي جولدن شاهين»

المسافة 1200 متر «الفئة الأولى» - رملي

الرعاية «أتلانتس دبي»

الجائزة2 مليون دولار

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