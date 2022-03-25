«رنيم» الأجمل في «الإمارات للخيول العربية»

المصدر: أبوظبي - وام

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حققت المهرة «ج س رنيم» لمربط الجواهر، أعلى معدل في اليوم الثاني لبطولة الإمارات لمربي الخيول العربية 2022، المقامة بالصالة الكبرى لأكاديمية بوذيب للفروسية، بمعدل بلغ 91.90 نقطة، خلال المنافسات التي اشتملت على 9 أشواط تم تخصيصها للمهرات والأفراس والأمهار، وجاء تفوق «ج س رنيم» بتصدرها فئة المهرات عمر 3 سنوات القسم «أ».

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبإشراف الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، رئيس اللجنة العليا للبطولة.

وأضافت «باريس الجواهر» ثنائية لمربط الجواهر وتصدرت القسم «ب» لفئة المهرات عمر 3 سنوات، محققة 91.40 نقطة، فيما تصدرت «لبنى الفراس» لمربط الفراس القسم «أ» لفئة الأفراس عمر 4 سنوات وما فوق، وحققت 91.30 نقطة.

ونالت المركز الأول في القسم «ب» الفرس «روح الاتحاد» لإبراهيم جاسم النويس، محققة 91.60 نقطة، وأكمل «معتز الفراس»الثنائية لمربط الفراس عندما تصدر فئة الأمهار عمر سنة «أ»، محققاً 91.45 نقطة.

وحصد «اف دي رافال» لمربط الفلاح، المركز الأول في القسم «ب» محققاً 91.55 نقطة، وذهبت صدارة القسم «ج» للمهر «حبيب العز» لمربط العز، وحقق 90.65 نقطة، وأحرز «إم أو عنتر» لمحمد خلف العتيبة، المركز الأول في فئة الأمهار عمر سنتين «أ»، مسجلاً 91.15 نقطة، وأحرز المهر «منير كي اتش» لمربط الكحيلة للخيول العريبة المركز الأول في فئة الأمهار عمر سنتين القسم «ب»، وحقق 91.60 نقطة.

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