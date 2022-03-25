جمعية الإمارات للخيول العربية تستضيف عمومية "ECAHO"

المصدر: وام

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، تستضيف جمعية الإمارات للخيول العربية، غدا "السبت" اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الأوروبية لجمال الخيول العربية "ايكاهو"، في نسختها ال 39 للمرة الأولى بالإمارات في العاصمة ابوظبي و بمشاركة 32 دولة.

ويعقد الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين بفندق قصر الإمارات في أبوظبي، ويناقش جدول أعماله العديد من القضايا المتعلقة بمنافسات وبطولات جمال الخيل العربية.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية للعمومية الـ/ 39 / للمنظمة، العديد من الاجتماعات والفعاليات المختلفة بما فيها اجتماع اللجنة التنفيذية، اضافة الى اجتماع لجنة العروض ولجنة الرياضة، واجتماع تسجيل وتحديد الهوية.

وتقام على هامش الاجتماعات عدد من الفعاليات منها بطولة العرب لمربي الخيل، بالإضافة إلى زيارة الوفود المشاركة بعض المعالم الثقافية والسياحية مثل مسجد الشيخ زايد، و متحف اللوفر -أبوظبي، وقصر الوطن، ومعرض إكسبو دبي 2020.

وتعد منظمة "الايكاهو" هي الجهة المسؤولة عن تنظيم بطولات جمال الخيل العربية، وتعنى بوضع القوانين والشروط لعروض جمال الخيل العربية، وتحديد منظمي العرض وفئات الخيل المشاركة وسلامتها بالإضافة الى العناية البيطرية بها.

ورحب الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، بوفود الدول الأعضاء للمنظمة في الإمارات، متمنيا النجاح لاجتماعاتهم، والخروج بتوصيات وقرارات داعمة لتطوير منافسات عروض خيول الجمال العربية.

وأكد الشيخ زايد بن حمد أن استضافة دولة الإمارات لهذا الاجتماع تأتي تنفيذاً ورعايةً وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، والتي تقضي بدعم الانشطة والفعاليات المختصة بالخيل العربية في جميع مجالاتها، وتعزيز التعاون مع الدول والمنظمات العاملة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الجمعية اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لاستضافة هذه الاجتماعات بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة دولة الإمارات كعضو أصيل وشريك رئيسي في إدارة الفعاليات الإقليمية والدولية .

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