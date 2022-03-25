" بايلدرايفر" بطل " كورنيش كب" ينافس الخيول الإماراتية للتتويج بشوط " شيماء كلاسيك"

المصدر: وام

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بقيادة مدربه ويليام موير تعقد الآمال البريطانية على الجواد " بايلدرايفر" والفائز بلقب " كورنيشن كب" الإنجليزي مؤخرا من أجل التتويج بلقب شوط " شيماء كلاسيك" الذي يقام ضمن أمسية كأس دبي العالمي يوم غد السبت على مضمار ميدان و يتنافس فيه 15 حصانا لمسافة 2410 "عشبي" وبجوائز قدرها 6 ملايين دولار.

و قبيل المجئ إلى دبي للمشاركة في أمسية كأس دبي العالمي استعد الفحل " بايلندرايفر " بإشراف مدربه ويليام موير بالحصول على وصافة سباق " هونج كونج فيز" .

و على الرغم من صعوبة المنافسة في الشوط أمام الحصان " يبير" العائد لجودلفين وبطل "بريدرز كب تيرف"و الجواد "دبي فيوتشر"، بإشراف المدرب الإماراتي سعيد بن سرور إلا أن الانتصارات السابقة حسب المدرب موير تدعو للتفاؤل وكذلك ما ظهر عليه الجواد خلال التدريبات قبل أيام من انطلاقة السباق.

وقال المدرب موير في تصريحات له قبيل انطلاق أمسية "السبت" إن المنافسة في هذا الشوط لن تكون عادية خاصة وأن أغلب الجياد المشاركة فيه من أصحاب الإنجازات الكبيرة.

وأكد وليام موير ثقته الكبيرة في الجواد " بايلدر ايفر" وقال : " أعلم جيدا أن الجواد له بعض الهفوات لكنها بسيطة و لن يكون لها تأثير على السباق لقد أصبت بخيبة أمل في سباق السعودية لكن هذا لا يمنع أن "بايلدرايفر" سيكون قادرا على التعويض في كأس دبي العالمي".

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