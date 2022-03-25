"نخيل" ترعى شوط "جودلفين للميل" ضمن "كأس دبي العالمي"

المصدر: وام

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ترعى شركة "نخيل"- شوط "جودلفين للميل" ضمن كأس دبي العالمي الذي يقام غداً.

يبدأ سباق الفئة الثانية المثير في الأمسية الأغلى في العالم لسباقات الخيل في الساعة 4:20 عصراً ويمتد لمسافة تزيد عن 1600 متر أو ميل واحد على المسار الترابي وتبلغ قيمة جوائزه مليون دولار حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على 580 ألف دولار.

وفي المعتاد تتمتع الخيول المحلية بالمشاركة في شوط "جودلفين للميل" ولكن هذا العام تشارك الخيول من جميع أنحاء العالم في السباق المرموق بما في ذلك "النفود" و "سوليست ثاندر" و "الجزائر" و "ستورم دامج" و "ديزرت ويزدوم" وغيرها من الذين سيتنافسون ضد البطل المدافع عن لقبه الجواد "سيكريت أمبيشن" وذلك في سباق مثير للغاية.

وقال عمر خوري الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول لدى شركة "نخيل": تفخر شركة "نخيل" بكونها جزءاً من كأس دبي العالمي الشهير والذي ساعد على وضع دبي على الخريطة الرياضية العالمية.

جدير بالذكر أنه تم تجهيز مضمار ميدان لسباق الخيل الذي يتسع لـ80 ألف شخص للترحيب بالملاك والمدربين والآلاف من عشاق سباقات الخيل من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

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