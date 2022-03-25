راشد بن دلموك: راضون على ما تم تحقيقه الموسم الحالي والتخطيط الجيد لا يترك شيئا للمصادفة

المصدر: وام

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قال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل مع وصولنا لأعتاب نهاية موسم السباقات السريعة التي افتتحت بكرنفال كأس دبي العالمي في نسخته التاسعة عشرة في "ميدان" وتبعه حفل السوبر ساترداي يوم 5 مارس و هو تجربة تحضيرية ختامية لكأس دبي العالمي الذي يقام يوم غد السبت وهو اليوم الأخير و يوم التتويج بالكأس .. حاولنا وضع أفكار جديدة منذ بداية الموسم عن تلك التي كانت في السنوات السابقة منها مزاد " دبي بريز اب " والذي أقيم في حلبة الاستعراض بمضمار ميدان.

وأضاف أن المزاد حقق نجاحا مميزا سواء للمشاركين و ملاك الخيول و المبيعات و جودة الخيول كأول حدث من نوعه في المنطقة والذي تم تنظيمه بالتعاون مع "غوفز" وهي شركة عالمية معروفة في المزادات ليظهر في أبهى حلة وزاده تشريفا حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وهو الداعم الأول لهذه الرياضة.

وعن تقييمه لهذا الموسم .. قال رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام / : " نحن راضون على ما تم تقديمه وهذا كان نتيجة التخطيط مع بداية الموسم واليوم نحصد ثماره بتنظيم مميز يليق بكأس دبي العالمي كحدث مميز تزدان به دبي والإمارات في كل عام، و لعل أهم ما ميزه هو الانتقاء الجيد لأفضل الخيول في العالم سواء التي قدمت من أمريكا أوروبا أو أستراليا أو شرق آسيا وغيرها حيث شهدنا تسجيل فوق 750 خيلا تم اختيار ما بين 14 إلى 16 خيلا لكل شوط ".

وأضاف: " هذا إن دل إنما يدل على التنافس الكبير للملاك وحرصهم على المشاركة في أشواط كأس دبي العالمي " .. لافتا إلى أن ما مميز هذا الموسم القرعة والتي جرى تنظيمها على غير العادة في دار الاوبرا في دبي بغرض تعريف الزوار القادمين إلى الدولة بمعالم دبي السياحية وهو ما حدث في كأس دبي العالمي لأول مرة وقد لمسنا ردود الأفعال الإيجابية للزوار أما عن أمسية القرعة والتي تابعها الجميع فقد جاءت رائعة من حيث التنظيم المميز والراقي الذي شاهد له كل الحضور وهو ما سعينا إليه منذ البداية.

وعن مشاركة الخيول الإماراتية .. قال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم إنها موجودة في الشوط الرئيسي وتضمنت مشاركة خيلين لجودلفين بقيادة المدرب سعيد بن سرور بن سرور و المدرب سالم بن غدير بخيل واحدة مملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وهو سباق صعب باعتبار الخيول المشاركة فيه أبطال وذات مستوى عالي جدا والترشيح في هذه الحالة يكون أصعب.

وعن الحضور الجماهيري .. قال : " نتوقع أن يكون مميزا خلال هذه السنة مع تراجع جائحة كوفيد 19 وبالتالي نتوقع حضورا مميزا و كبيرا لعشاق هذه الرياضة ونرحب بالجميع في "ميدان" تلك التحفة المعمارية الرائعة خلال الأمسية المميزة بكأس دبي العالمي وسعيدون بعودة الجمهور إلى مكانه الطبيعي ووجود الجمهور في الأشواط كلها هو ما يعطي طعم آخر للكأس".

و عن المشاريع المستقبلية .. أوضح أنه تتم دراسة أفكار كثيرة مميزة لتطبيقها للموسم القادم وسيتم الإعلان عنها لاحقا حيث حرصنا في هذا الموسم على استخلاص الملاحظات والنقاط التي تم تطبيقها واستنتاج ردود الأفعال وسيتم دراستها وانتقاء الأفضل لتطبيقه في الموسم القادم ونحن نعد عشاق وملاك الخيول وجماهيره بموسم جديد ومميز واستثنائي سعيا منا دائما إلى التطور من الأفضل إلى الأفضل ولا زلنا نرحب بالأفكار التي تدعم هذه الرياضة.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم : " أنا راضي كل الرضا عما تم تقديمه خلال هذا الموسم للفرق جميعا التي أكملت سنة كاملة بعد استلام مهامها واعتبره فريق عمل مميز جدا أدى أداء رائعا، ونحن نسعى من خلاله تطبيق رؤية واستراتيجية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهي رقم واحد، فهدفنا هو التميز دائما، وأنا أؤمن أن المكان الموجود فيه هو من أفضل الأماكن في العالم التي تحتضن هذه الرياضة سواء من حيث الخيول المشاركة أو الأرضيات او التنسيق أو التدريب، نحن نقف على قاعدة قوية نفتخر بها في أرجاء العالم و بعد نهاية كأس دبي العالمي و نهاية الموسم يبدأ العمل لدينا عن طريق زيارة لعدد من المضامير حول العالم و استخلاص أفضل التجارب وتطبيقها و إنتقاء المميز و الايجابي منها ليتم تطبيقه للموسم القادم فريق عملنا سيواصل العمل بعد كأس دبي العالمي للتحضير لموسم قادم استثنائي و نعدكم بأفكار مميزة في العام القادم سيتم الاعلان عليها في مناسبات لاحقة ".

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