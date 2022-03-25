"لورد نورث" يطمح في إنجاز تاريخي بالحفاظ على لقبه في "دبي تيرف" بكأس دبي العالمي

المصدر: وام

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منذ انطلاقة كأس دبي العالمي بأشواطها التسع عام 1996، لم ينجح أي خيل بطل من تكرار فوزه بلقب شوط "دبي تيرف" في عام تال، الأمر الذي جعل الفوز بهذا الشوط هو انجاز كبير يحسب للخيول المشاركة في الكأس الأهم والأفخم في العالم، والتي يبلغ إجمالي جوائزها في النسخة الحالية 30.5 مليون دولار، في حين يبلغ جوائز شوط دبي تيرف بمفرده 5 ملايين دولار، وهو الشوط السابع لفئة "جروب1" لمسافة 1800 متر عشبي.

كل هذه الأسباب تضع الجواد "لورد نورث" بشعار سمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم، المدافع عن لقبه في شوط «دبي تيرف» الذي حققه العام الماضي 2021، موضع مسؤولية واهتمام كبيرين، أملا في تحقيق انجاز تاريخي وحصد اللقب للعام الثاني على التوالي، وهو الإنجاز الذي لم يستطع أي حصان تحقيقه من قبل.

ويواجه "لورد نورث"، بإشراف المدرب الخبير جون جوسدن، في هذا السباق تحديا قويا مع 15 من نخبة الجياد في العالم في السباق الذي يشارك فيه 16 جواداً، بينهم 8 خيول إماراتية، وثلاثة يابانية، ومثلها من الجياد البريطانية، أبرزها «لورد جليترز» الفائز ثلاث مرات في دبي، آخرها في 11 فبراير الماضي على مضمار ميدان ذاته ومسافة 1800 متر عشبي، بفوزه بلقب "سنجسبيل ستيكس".

وكان الجواد البالغ من العمر 6 سنوات، والمنحدر من نسل «دباوي» ، قد غاب عن السباقات، منذ فوزه بسباقي دبي تيرف للفئة الأولى بمضمار ميدان منذ ما يقرب من عام تقريباً، وتمت دعوته للمشاركة في كأس "نيوم تيرف" للفئة الثالثة، في الرياض فبراير الماضي.

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