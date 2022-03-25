أساطير كرة القدم .. نجوم في المضمار

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحظى رياضات الخيول بـ«سحر» وشعبية كبيرين على مستوى العالم، وهو ما يؤكده دوماً كأس دبي العالمي، ونحن موعودون بنسخة جديدة منه الأسبوع المقبل، وفي السنوات الأخيرة أصبح لدى عدد من لاعبي الكرة شغف بتربية وامتلاك خيول السباق، وفي المقابل، امتلك نجوم كرة أمثال رونالدو وميسي قلوب محبي تربية الخيول، حتى إنهم أطلقوا أسماء نجومهم من لاعبي «الساحرة المستديرة»، على خيولهم المفضلة.

ورصدت صحيفة «ذا صن»، إطلاق أسماء أساطير كرة القدم مثل كرويف وميسي ورونالدو على خيول شهيرة في عالم السباقات، وكذلك لاعبي كرة القدم، مثل النجم الإنجليزي واين روني، الذي يملك الحصان الشهير «سويتشا روني»، واشتراه مقابل 63 ألف إسترليني عام 2011، إلا أن «سويتشا روني» لم يكن محظوظاً في عالم السباقات بين عامي 2012 و2013، وفشل في الفوز بسباق واحد، وتقاعد قبل أن يهمله اللاعب تماماً، وأنقذته مؤسسة خيرية بدفع 2500 جنيه إسترليني لعملية جراحية لعلاج حوافره.

كما يمتلك نجم بايرن ميونيخ الألماني السابق توماس مولر مزرعة ويلقب نفسه بـ«مدير الجزر» في إسطبل زوجته ليزا بطلة استعراض الخيل. وأطلقا مؤخراً حساباً رسمياً للمزرعة أطلقا عليها اسم «محطة توليد الخيول».

ربح

أما الحصان الألماني «رونالدو»، والبالغ من العمر ستة أعوام، فحقق أرباحاً تبلغ حوالي 67000 جنيه إسترليني، والطريف أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يربح في يوم واحد أكثر مما حصده الحصان، الذي يحمل اسمه، ومن أشهر الخيول، «أغويرو»، والذي يحمل اسم اللاعب سيرخيو أغويرو، والذي أعلن مؤخراً اعتزاله كرة القدم بسبب مشاكل في القلب، وحقق الحصان 16 سباقاً خلال حياته، وتم تدريبه من قبل تشارلي واليس.

وبالتأكيد، لن تخلو قائمة الخيول من اسم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، إذ اختارت المربية الألمانية جيستوت برامرهوف اسم «ميسي» لحصانها، والذي حقق 10 انتصارات من 57 سباقاً.

اهتمام

أما المهاجم الإنجليزي الشهير مايكل أوين، والذي اختير عام 2001 كأفضل لاعب في أوروبا، بعد أن قاد ليفربول للفوز بكأس إنجلترا وكأس رابطة الأندية الإنجليزية وكأس الاتحاد الأوروبي، أصبح مولعاً بمتابعة سباقات الخيول في إنجلترا مع عائلته. وقد حرص على الحضور لمشاهدة سباق كأس دبي العالمي 2007 بمضمار ند الشبا.

شغف

ويعتبر مدرب مانشستر يونايتد، الأسطورة الأسكتلندي أليكس فيرغسون، شغوفاً بالخيول بعد كرة القدم، وقد شارك في الكثير من سباقات الخيول التي تجري في أنحاء العالم، ويحب فيرغسون الخيول لدرجة أنه كاد يذهب إلى المحكمة في ‬2003 بسبب تصادمه مع، جون ماغينر، أحد ملاك الأسهم الرئيسين في مانشستر يونايتد، حول ملكية الخيل «صخرة جبل طارق»، قبل أن تنتهي القضية تدريجياً لمصلحة ماغينر، من دون الذهاب إلى المحكمة.

عشق

ووصل عشق الخيول بالنسبة لنجمي إنجلترا وليفربول السابقين، روبي فاولر وستيف ماكمنمان، إلى تأسيس شراكة أطلقا عليها «ماكا آند غراولر» مختصة بالمشاركة في سباقات الخيول، وكان الانتصار الأكبر للثنائي في ‬2003، بخيلهما «سييبالد» حينما فاز بـ«سباق الملكة إليزابيث الأم الاحتفالي».

وعانى المدرب الإنجليزي الشهير، هاري ريدناب، فقد عانى من صدمة كبيرة حينما لقي خيله «آري أورس» حتفه نتيجة أزمة قلبية أثناء أحد السباقات، وكان الخيل يبلغ من العمر خمس سنوات، وفاز خلال السباقات التي شارك فيها مرة واحدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز