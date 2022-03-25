قيمة الجوائز 539.000.000 دولار

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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يحتفل كأس دبي العالمي هذا العام بانطلاقة نسخته الـ26 البالغ إجمالي جوائز أشواطها التسعة أكثر من 30 مليون دولار، في نسخة تعد متميزة بعودة جماهير الحدث العالمي وعشاق الفروسية في العالم لمتابعة الأمسية من داخل مضمار ميدان بعد الغياب الذي فرضته ظروف «الجائحة» العام الماضي.

وتميزت أمسية كأس دبي العالمي على مدار ربع قرن في كل شيء من جميع النواحي، وكانت قيمة الجوائز المالية، جزءاً من هذا التميز الذي جسده تطور الحدث العالمي، وتجلى التطور مع أرقام الجوائز المالية المخصصة حتى وصل الشوط الرئيس ليكون الشوط الأغلى في عام 2018، بعد وصول قيمة جائزته إلى 12 مليون دولار ووصول إجمالي جوائز الأمسية الكبرى إلى 35 مليون دولار، ولم تتغير قيمة جائزة الشوط الرئيس رغم تأثيرات «الجائحة» فتم تثبيت الـ12 مليون دولار في النسخ الماضية بما فيها نسخة هذا العام، وتعكس الأرقام المتصاعدة في الجوائز المالية، المستوى المتميز للحدث إذ بدأت النسخة الأولى في عام 1996 بـ4.700 ملايين دولار، حتى وصل مجموع الجوائز إلى 35 مليون دولار، وانعكس ذلك في المستوى التنظيمي وعدد الأشواط التي ارتفعت من 6 إلى 9 أشواط.

ووصل إجمالي الجوائز المالية خلال ربع قرن من عمر الحدث، إلى أكثر من نصف مليار دولار، وتحديداً بلغت القيمة الإجمالية للجوائز 539 مليون دولار بما فيها الجوائز المخصصة في نسخة العام الحالي، وشهدت النسخ الأربع الأولى تخصيص بعض الجوائز بقيمة الدرهم والبعض الآخر بالدولار، ولكن ظلت قيمة جوائز الشوط الرئيس منذ انطلاقة النسخة الأولى، ثابتة بالدولار، إذ بدأت جائزته بقيمة 4 ملايين دولار وارتفعت قيمتها إلى 5 ملايين دولار ثم إلى 6 ملايين دولار ثم إلى 10 ملايين دولار حتى وصلت إلى 12 مليون دولار.

أول 3 نسخ

بلغت قيمة الشوط الرئيس على كأس دبي العالمي في أول 3 نسخ، 4 ملايين دولار، وبدأ الحدث العالمي في عام 1996 بتخصيص 4 ملايين دولار للشوط الرئيس، شوط كأس دبي العالمي وكان يقام في الشوط الثالث في النسخة الأولى التي وصل مجموع جوائزها إلى 4.700 ملايين دولار، واشتملت النسخة الأولى على 6 أشواط، واستمرت الجوائز بالأرقام ذاتها في النسخة الثانية 1997 واختلف فقط ترتيب الأشواط إذ أقيم الشوط الرئيس على كأس دبي العالمي في الشوط السادس الأخير.

وزاد الجوائز المالية في النسخة الثالثة لعام 1998 إذ وصل مجموعها إلى 4.900 ملايين دولار، ومن بينها جائزة الشوط الرئيس على كأس دبي العالمي 4 ملايين دولار وأقيم في الشوط السادس.

رفع جائزة الشوط الرئيس

وشهدت النسخة الرابعة في عام 1999، أول زيادة في قيمة جائزة الشوط الرئيس بتخصيص 5 ملايين دولار في هذا الشوط على كأس دبي العالمي ضمن مجموع الجوائز التي وصلت إلى 6.250 ملايين دولار.

وتوالى رفع قيمة جائزة الشوط الرئيس في النسخة الخامسة في عام 2000، بتخصيص 6 ملايين دولار لشوط كأس دبي العالمي ضمن مجموع الجوائز التي ارتفعت إلى 12 مليون دولار في أمسية آخر نسخة للألفية الماضية، كما زاد عدد الأشواط إلى 7 بدلاً عن 6 أشواط.

تصاعد مستمر للجوائز

واستمر تصاعد الجوائز المالية المخصصة للحدث العالمي حتى وصل مجموعها في النسخة السادسة عام 2001 إلى 15 مليوناً و250 ألف دولار منها 6 ملايين دولار مخصصة للشوط الرئيس على كأس دبي العالمي واستمرت هذه الجوائز حتى النسخة العاشرة بواقع 15 مليوناً و250 ألف دولار لكل نسخة في 2002 و2003 و2004 و2005، فيما ارتفعت قيمة الجوائز إلى 21 مليوناً و250 ألف دولار من النسخة الحادية عشرة في عام 2006 منها جائزة الشوط الرئيس 6 ملايين دولار و5 ملايين دولار للشوط السادس ومثلها للشوط الخامس ومليونا دولار للشوط الرابع ومثلهما للشوط الثالث ومليون دولار للشوط الثاني و250 ألف دولار للشوط الأول، واستمرت هذه الجوائز في 4 نسخ على التوالي حتى النسخة الرابعة عشرة في عام 2009.

شوط الـ10 ملايين دولار

وشهد عام 2010 في النسخة الخامسة عشرة ارتفاع قيمة الشوط الرئيس على كأس دبي العالمي إلى 10 ملايين دولار بعد رفع قيمة جوائز الأمسية إلى 26 مليوناً و250 ألف دولار مع زيادة عدد الأشواط إلى 8 من هذه النسخة واستمر الحدث العالمي بهذه الجوائز في نسخته السادسة عشرة في عام 2011.

الوصول للشوط التاسع

وشهدت النسخة السابعة عشرة في عام 2012 زيادة أشواط أمسية كأس دبي العالمي إلى 9 أشواط وزادت معها قيمة الجوائز إلى 27 مليوناً و250 ألف دولار ومن بينها جائزة الشوط الرئيس، 10 ملايين دولار، واستمر الحدث بهذه الجوائز في 3 نسخ على التوالي 2012 و2013 و2014.

استمرار زيادة الجوائز

وتواصل تصاعد الجوائز المالية للحدث العالمي حتى وصلت في النسخة العشرين عام 2015 إلى 29 مليوناً و250 ألف دولار مجموع جوائز الأشواط الـ9 ومن بينها جائزة الشوط الرئيس، 10 ملايين دولار، وزادت قيمة الجوائز إلى 30 مليون دولار في النسخة الحادية والعشرين عام 2016 واستمرت بالرقم ذاته في النسختين الثانية والعشرين عام 2017 والثالثة والعشرين 2018.

شوط الـ12 مليون دولار

وبات الحدث، هو الأغلى في العالم في النسخة 24، بعد أن وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بزيادة الجائزة الماليّة لكأس دبي العالمي لتصبح 12 مليون دولار أمريكي «ما يزيد على 44 مليون درهم»، إضافة إلى زيادة الجوائز المالية لمنافسات هذا اليوم، ليصبح إجماليها 35 مليون دولار أمريكي «بما يوازي نحو 129 مليون درهم».

واشتملت النسخة الرابعة والعشرين التي وصل فيها مجموع الجوائز المالية لـ9 أشواط، 35 مليون دولار، على مليون دولار للشوط الأول ومليون ونصف مليون دولار للشوطين الثاني والثالث ومليوني دولار للشوط الرابع ومليونين ونصف مليون دولار للشوطين الخامس والسادس و6 ملايين دولار للشوطين السابع والثامن والختام بالشوط الرئيس على الكأس العالمي بقيمة 12 مليون دولار.

وحافظ كأس دبي العالمي على جائزة الـ12 مليون دولار للشوط الرئيس في النسخة الخامسة والعشرين في عام 2021، رغم ما ترتب على «الجائحة» في العالم أجمع، حيث أقيم الحدث العام الماضي بعدد الأشواط التسعة ذاته بقيمة جوائز وصل رقمها إلى 26 مليوناً ونصف مليون دولار، وزادت القيمة الإجمالية للأمسية في نسخة هذا العام إلى 30 مليون ونصف مليون دولار مع استمرار قيمة الشوط الرئيس «12 مليون دولار».

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