مزاد دبي الاستعراضي «بريز أب» علامة فارقة جديدة

المصدر: دبي- بهاء الدين عطا، وخالد المهيري

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تفاعل أهل الخيل من ملاك ومدربين مع مزاد دبي الاستعراضي «بريز أب»؛ الأول من نوعه في المنطقة الذي أقيم على مضمار ميدان العالمي أول من أمس، بتنظيم نادي دبي لسباق الخيل، بالتعاون مع دار مزادات «جوفز» العالمية الشهيرة.

وتم عرض 69 خيلاً تنحدر من أرفع السلالات في أوروبا والعالم، إذ مثّل هذا الحدث فرصة مثالية أمام ملاك الخيول في المنطقة والعالم للاطلاع على مجموعة من الخيول من سن السنتين، تعد من الأفضل نسباً ومواصفات، والمشاركة في المزاد لاقتناء ما يفضلون منها، حيث يمثل المزاد خطوة مهمة في تعزيز مكانة دبي واحدة من أبرز مراكز صناعة السباقات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

فرصة ذهبية

وفي هذا الصدد، أكد المالك سالم بالعبيدة بأن إقامة المزاد يعتبر فرصة ممتازة خاصة أنها تقام للمرة الأولى للمنطقة لخيول عمر السنتين، وتعد بمثابة فرصة ذهبية رائعة للملاك والمدربين المحليين والعالميين، لاقتناء الخيول ذات السلالات العريقة خاصة الأمريكية التي تتناسب مع الأرضية الرملية. وتمنى سالم بالعبيدة أن تشهد النسخ المقبلة من كأس دبي العالمي بطلاً تم شراؤه من هذا المزاد، مما يعزز مكانة الإمارات وريادتها في سباقات الخيل بالمنطقة.

إضافة قوية

ومن جانبه، أشاد مدرب جودلفين شارلي آبلبي بفكرة إقامة المزاد والتي تضم أفضل السلالات الشهيرة مما يعد إضافة قوية للسباقات المحلية، وأضاف:الإسطبل الأزرق الملكي يسعى دائماً لضم أفضل الخيول المنحدرة من أفضل السلالات التي تنحدر من أشهر الفحول العالمية، موضحاً بأنها فرصة ذهبية للجميع سواء ملاك أو مدربين لاقتناء الأفضل منها، كما أنها ساهمت في تقليل نفقات الشحن.

إقبال كبير

كما أشاد المدرب مصبح المهيري بالحضور الذي تميز به المزاد من الملاك والمدربين من دول المنطقة والشرق الأوسط وكذلك أوروبا. وأضاف قائلاً: عدد الخيل المعروضة تقل عن الطلب عليها نظراً للحضور الكبير من دول المنطقة وأوروبا، خاصة أن الخيول عمر سنتين يصعب الطلب عليها من خارج أوروبا، معرباً عن ارتياحه لعرض المزاد أفضل السلالات المنحدرة من أفضل وأشهر الفحول، متوقعاً بأن تشهد سباقات الموسم المقبل دماء جديدة منبعها هذا المزاد العالمي.

ريادة متميزة

بدوره، أثنى المالك الليبي ناصر عسكر بفكرة إقامة المزاد ووصفها بالممتازة وأنها وفرت أفضل السلالات الشهيرة وقللت من تكاليف شحن الخيول من أوروبا. وأضاف قائلاً: هذه المبادرة تعكس ريادة الإمارات في مجال سباقات الخيل، مشيراً في الوقت ذاته أن مضامير المنطقة موعودة بمشاركة أفضل السلالات الشهيرة من أفضل الفحول التي سوف تسطع بقوة خاصة في سباقاتنا المحلية.

اختيار الأفضل

كما تقدم عبد المنعم أحمد علي مدير إسطبلات «عذبة» بخالص الشكر والتقدير لإدارة نادي دبي لسباق الخيل لمبادرتهم بإقامة هذا المزاد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، مما يؤكد ريادة الإمارات الدائمة في مجال الفروسية وسباقات الخيل.

وأضاف: المزاد أتاح لهم الفرصة لاختيار أفضل الخيول من أشهر السلالات التي حققت إنجازات قوية في السباقات العالمية، كما أنها فرصة لتوفير تكاليف الشحن من أوروبا، موضحاً أن هذه الخيول تعد إضافة جديدة للسباقات في المنطقة مما يساهم في تطورها والارتقاء بهذه الرياضة.

نتائج مشهودة

وأشاد المالك الليبي علي أبوبكر العنيزي بفكرة إقامة مزاد للخيول عمر سنتين، مؤكداً أن ذلك الأمر قد وفر تكلفة الشحن للخيول من أوروبا، موضحاً أن المزاد فرصة للملاك والمدربين بمشاهدة وشراء خيول ممتازة تنتمي إلى سلالات طيبة يرجع أصولها إلى فحول شهيرة ذات نتائج مشهودة عالمياً، كما توجه علي العنيزي بالشكر إلى المسؤولين في نادي دبي لسباق الخيل لمبادرتهم بإقامة هذا المزاد الأول من نوعه.

رسالة قوية

في حين، أكد المدرب أحمد بن غليطة، أن رؤية فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تعتبر نظرة شاملة لكل الدول العربية لأن إقامة مثل هذه الفعالية رسالة قوية لمسؤوليها في مثل هذه الفعاليات لتطوير هذه الرياضة التي تعد الإمارات هي الرائدة في هذا المجال.

وأضاف: أيادي فارس العرب البيضاء على عالم الفروسية كبيرة والدليل هذا المزاد العالمي الذي لم يقتصر على الملاك في الدولة بل امتد ليشمل الجميع من ملاك ومدربين من مختلف دول العالم، وهذا أيضاً يعكس المكانة التي بلغتها دبي في عالم صناعة سباقات الخيل.

وتقدم أحمد بن غليطة بخالص الشكر والتقدير للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل على الجهود التي قاموا بها عبر التعاون مع دار مزاد مميز مثل «جوفز» لإقامة هذا الحدث في دبي.

دعم الخيل

وقالت المدربة السعودية سارة القحطاني الحائزة على جائزة «اختيار الجمهور» ضمن جوائز «محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل» هذا العام، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» كانت و مازالت هي النبراس لنا في المنطقة، والدليل هذا المزاد العالمي الذي يعد رافداً جديداً في المنطقة وفتح الباب على مصراعيه لكافة الملاك و المدربين في منطقتنا للتواجد في هذا المزاد واقتناء أفضل السلالات العالمية.

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