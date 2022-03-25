الكرنفال منجم الأبطال

المصدر: دبي- بهاء الدين عطا

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يُعتبر 29 يناير 2004، يوماً تاريخياً لا ينسى من ذاكرة عشاق سباقات الخيل، باعتباره اليوم الأول لانطلاقة كرنفال كأس دبي العالمي، الذي شهد مشاركة نخبة الخيول من مختلف دول العالم، وجاءت انطلاقة الكرنفال، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير السباقات المحلية، وإيصالها إلى العالمية.

وتأتي فكرة إطلاق الكرنفال، استثماراً للنجاح الهائل والباهر لأمسية كأس دبي العالمي، منذ بداية انطلاقته عام 1996، إلى جانب سلسلة بطولة العالم لسباقات الخيل عام 1999.

كرنفال كأس دبي العالمي، لم يكن للسباقات فقط، بل للأناقة والموضة والمرح والاستمتاع بمشاهدة أرض السباقات بالمضمار العالمي في ند الشبا آنذاك، الذي يمثل فجراً جديداً للسباقات الدولية، بما يحمله من جوائز مغرية غير مسبوقة عالمياً، لاستقطاب صفوة ونخبة الخيول إلى دبي، للمنافسة في أقوى السباقات وأغناها.

كما يعتبر الكرنفال منجماً للأبطال، حيث تتنافس خلاله نخبة من أبرز الخيول العالمية، التي أثبتت قدرتها في السنوات الماضية، بأنها الأفضل على الإطلاق، ونالت شرف الفوز بعدها بلقب كأس دبي العالمي، أبرزهم «آفريكان ستوري»، «مونتيروسو»، «برينس بيشوب»، وغيرهم من الأبطال التي سطروا أروع الانتصارات بمداد من ذهب.

ويشهد الكرنفال في كل عام، زيادة مطردة في عدد الخيول المشاركة من مختلف دول العالم، وصولاً إلى أمسية «سوبر ساترداي»، التي تعد بروفة مصغرة لكأس دبي العالمي، حيث إن أشواطه تقام على نفس مسافات أشوط الأمسية العالمية

النسخة الماضية

تضمنت النسخة الـ 19 من كرنفال كاس دبي العالمي لهذا الموسم، 55 سباقاً، قسمت على 8 أمسيات، 28 منها على العشب، و27 على الرمل، بالإضافة إلى 4 سباقات للخيول العربية الأصيلة.

كما وصلت إجمالي الجوائز المالية للكرنفال هذا العام، إلى 7.49 ملايين دولار، بالإضافة إلى إطلاق عدد من السباقات الجديدة، أبرزها سلسلة سباقات «جميرا»، التي ضمت «تحضيري – جميرا كلاسيك» لمسافة 1400 متر، «تحضيري – ديربي جميرا» لمسافة 1800 متر، «جميرا كلاسيك» لمسافة 1600 متر، «ديربي جميرا» لمسافة 2000 متر، وسباق «رأس الخور» لمسافة 1400 متر، وأقيم ضمن أمسية «سوبر ساترداي»، أوائل الشهر الحالي.

أرقام قياسية

ويعد المدرب العالمي سعيد بن سرور، الأكثر فوزاً في سباقات الكرنفال، إذ حقق 254 انتصاراً، منذ انطلاق الكرنفال عام 2004، أما في فئة الفرسان، فإن الصدارة هي للفارس المخضرم فرانكي ديتوري، برصيد 110 انتصارات.

أما نسخة عام 2022، فقد تصدر فريق جودلفين المشهد برصيد 23 انتصاراً، فيما ذهبت صدارة مدربي الكرنفال إلى المدرب شارلي آبلبي برصيد 15 انتصاراً، بينما تصدر الفارس وليام بيوك، قائمة الفرسان بـ 13 انتصاراً.

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