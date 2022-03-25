25 بطلاً عانقوا كأس الذهب من «ند الشبا» إلى «ميدان»

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سطر 25 بطلاً أسماءهم بحروف من ذهب في كأس دبي العالمي منذ انطلاقته في مضمار ند الشبا عام 1996، ووصولاً إلى النسخة الأخيرة الماضية 2021 في مضمار ميدان العالمي، ورافقت رحلة الأبطال على امتداد مشوار الحدث العالمي العديد من المشاهد والقصص التي لا تنسى، كما ستظل أسماء الكثير من النجوم حاضرة في أذهان الجماهير إلى يومنا هذا. وتنتظر نسخة هذا العام البطل رقم 26، وستكون المواجهة ساخنة ومثيرة بين نخبة خيول العالم، ومن بينها خيول الإمارات التي سطرت أروع الانتصارات على مر السنوات الماضية في الشوط الرئيسي لمسافة 2000 متر من «الفئة الأولى» برعاية «طيران الإمارات» وبقيمة جوائز مالية مقدارها 12 مليون دولار أمريكي.

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