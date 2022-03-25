تيد بلتشر: واثق بفوز «لايف إيز جود» باللقب العالمي

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا

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أكد المدرب الأمريكي تيد بلتشر أنه واثق بقدرات المرشح الأمريكي الأبرز لنيل لقب كأس دبي العالمي «لايف إيز جود» خلال السباق، خاصة أن تدريباته سارت على أفضل حال، على الرغم من مدة وصوله القصيرة إلى دبي، للمشاركة في السباق العالمي، مضيفاً أنه يطمح إلى ترك بصمة واضحة خلال السباق، وهدفه سيكون الفوز باللقب الغالي.

وقال تيد بلتشر: إن الخيارات التي طرحت على الطاولة هي المشاركة في «كأس السعودية» أو القدوم إلى دبي، للمشاركة في الشوط الرئيس، فتم تفضيل الخيار الثاني، بسبب التقارب الزمني بين الحدثين، ورغبتنا في تجهيز الجواد بشكل مناسب وقوي خاصة عقب فوزه بلقب «كأس بيغاسوس العالمي» شهر يناير الماضي، مؤكداً المكانة الريادة التي يتمتع به كأس دبي العالمي على الصعيد الدولي، والذي جعل الجميع يطمع للمشاركة فيه منذ العام 1996.

وعن سر اختياره للبوابة الأولى قال: إن الخطة تكمن في أن ينطلق الجواد بسرعة خلال الشوط الابتعاد أكثر عن أبرز المنافسين، ونأمل أن تنجح هذه الاستراتيجية.

احترام الجميع

كما عبر تيد بلتشر عن إعجابه واحترامه لفريق جودلفين باعتباره صاحب الإنجازات الأبرز والتاريخية في منافسات الكأس.

وأضاف: إن الخيول الأمريكية لها تاريخ قوي في البطولة منذ فوز «سيجار» بالنسخة الأولى العام 1996، إلا أنه في الوقت ذاته يرى أن المنافسة ستكون شرسة ومفتوحة على مصراعيها على الرغم من أن الترشيحات العالمية تميل لصالح «لايف إيز جود».

قدوم مبكر

وعن سبب عدم قدومه مبكراً إلى دبي على عكس «هوت رود شارلي»، الذي شارك في إحدى سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، التي حقق من خلالها لقب «الجولة الثانية- بطولة آل مكتوم للتحدي»، أكد تيد بلتشر أنه لا يراها مشكلة بالنسبة له، إذ كان عليهم التأكد من الحالة الفنية والبدنية للجواد عقب فوزه بلقب «كأس بيغاسوس العالمي»، بعدها تم تجهيزه وإعداده للمشاركة في الحدث العالمي بطريقة احترافية.

«دبي تيرف»

كما تحدث تيد بلتشر عن مشاركة «كولونيل ليام» في شوط «بطولة دبي تيرف»، مؤكداً أن البطل متطور ومنافس صلب، ولديه في رصيده عدد من الإنجازات في السباقات الفئوية في أمريكا آخرها «كأس بيغاسوس العالمي تيرف»، وأظهر لنا أنه أحد أفضل الخيول العشبية الأمريكية، مشيراً إلى أن المنافسة ستأتي من الخيول اليابانية، التي تمتلك الخبرة والقوة في هذا الشوط، فيما لم تحقق الخيول الأمريكية لقب هذا الشوط، مما يشكل تحدياً جديداً له.

وقال: إن الخيول اليابانية بشكل عام مميزة نظراً لاهتمامهم بالنوعيات الممتازة من سلالات الخيل، وشرائهم لأجود أنواع الخيول المشاركة في أقوى السباقات العالمية، هذا إلى جانب أن «كأس اليابان» يعد من أبرز السباقات العالمية، كما أن الموسم الياباني للسباقات مستمر طوال العام، ولذا فإن خيولهم تمتاز بالمستوى البدني، وقوة الطاقة.

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