العظب: نسخة 2022 استثنائية لتزامنها مع «إكسبو»

المصدر: دبي – خالد المهيري

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أكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، اكتمال الاستعدادات كافة لانطلاقة النسخة الـ 26 من كأس دبي العالمي على مضمار «ميدان»، ورحب اللواء الدكتور محمد عيسى العظب في تصريحات خاصة لـ «البيان الرياضي» بالملاك والمدربين والفرسان العالميين كافة المشاركين في هذا الحدث الكبير، مضيفاً أن كثافة المشاركات هذا العام، ما هي إلا دليل على نجاح كأس دبي العالمي في ترسيخ سمعته العالمية خلال السنوات الـ 26 الماضية، بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي حوّلت هذا الحدث إلى منارة عالمية تستقطب سنوياً أهل الخيل من جميع أرجاء العالم، للاحتفال بهذه الرياضة الأصيلة والنبيلة.

وقال العظب: «إن ما يجعل هذه النسخة مميزة ولا تُنسى، تزامنها مع الحدث العالمي الكبير «إكسبو 2020 دبي»، وتجاوز دولتنا الحبيبة آثار جائحة «كورونا» وعودة الحياة إلى طبيعتها، بفضل رؤية القيادة الحكيمة، إذ سوف تعود الجماهير مجدداً إلى مضمار «ميدان» للاحتفال بالكأس العالمي عقب غياب قسري بسبب الجائحة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وهذا بحد ذاته نجاح كبير لنا».

وأشار العظب إلى أنه بتوجيهات الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، تم العمل منذ فترة طويلة على توفير كافة المتطلبات والعوامل لإنجاح هذه النسخة الاستثنائية، التي ستشهد مشاركة نخبة من الخيول العالمية، والأسماء الكبيرة التي جاءت إلى دبي لكي تواصل مسيرة مجدها عبر هذا الحدث الكبير.

وعن سر مواصلة كأس دبي العالمي تألقه، أكد العظب، أن هناك العديد من العوامل التي تضافرت لتجعل من كأس دبي العالمي السباق الأشهر والأنجح في العالم، إلا أن أياً منها ليس أهم من الإيجابية والطموح اللذين استسقيناهما من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

منصة

رأى اللواء الدكتور محمد عيسى العظب أن كأس دبي العالمي أضحى منصة عالمية تجمع بين الشعوب، وتجسّد شغفها في رياضة سباقات الخيول، لافتاً إلى أن الأمسية خلقت أرضية جديدة للمنافسة في السباقات عبر أشواطها التسعة المتنوعة بين الرملية والعشبية، بالإضافة إلى الخيول العربية، ما أسهم في جعل الحدث العالمي متنوعاً للجميع.

كما تقدم العظب بخالص الشكر والتقدير للجان المنظمة للحدث العالمي، والجهات الحكومية، والشركاء والرعاة الذين واصلوا على مدار السنوات الماضية دعمهم للكأس العالمي، بالإضافة إلى الجنود المجهولين الذين قاموا بجهود جبارة حتى يخرج الحدث بما يليق بمكانة الإمارات عالمياً.

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