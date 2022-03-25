أحمد بن سعيد: دبي أعادت الروح إلى العالم

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، أن النسخة الـ26 لكأس دبي العالمي، التي ستنطلق غداً، تعتبر من أهم الفعاليات في دولة الإمارات، كون الحدث العالمي حقق شهرة عالمية واسعة منذ انطلاقته في عام 1996، مشيراً سموه إلى أن دبي تقدم نموذجاً رائعاً في سجل إنجازاتها عبر الأمسية الأغلى على مستوى العالم.

وقال سموه: لست أبالغ إذا ما قلت إن دبي، بمؤسساتها وفعالياتها العالمية والمحلية، قد لعبت دوراً كبيراً في عودة الروح إلى العالم بعد شهور عجاف أثقلتها الجائحة بتأثيراتها الكبيرة، فهي تحتضن الآن وبنجاح منقطع النظير إكسبو 2020 دبي، حيث سجل لغاية الآن 20 مليون زيارة. كما تتجه أنظار العالم اليوم إلى مضمار ميدان ليشهد دورة أخرى من كأس دبي العالمي، الذي يعد من أغنى سباقات خيول الدرجة الأولى على مستوى العالم.

رؤية

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: إذا ما استعرضنا ما حققته دبي منذ أطلقت كأس دبي العالمي في عام 1996، فإننا ندرك مدى بعد نظر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورؤيته المستقبلية على مختلف الأصعدة، فقد بوأ الحدث إمارة دبي موضع الصدارة في قائمة المدن التي تنظم أشهر سباقات الخيل، ورسّخ مكانته بقوة على أجندة السباقات العالمية، كما يؤكد ارتباطنا مع كأس دبي العالمي صواب استراتيجيتنا بالارتباط مع الأحداث الكبيرة على الصعيدين العالمي والمحلي، فنحن في طيران الإمارات فخورون برعاية الشوط الرئيس في كأس دبي العالمي منذ عام 1996، وواكبنا تطوره عاماً بعد عام. ويستقطب السباق أعداداً كبيرة من الزوار من مختلف أنحاء العالم، كما يضفي مزيداً من التشويق والإثارة على أجواء المدينة.

مشاركة

وبيّن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أنه منذ دورة كأس دبي العالمي السابقة، سجلت طيران الإمارات مشاركة ناجحة في معرض دبي للطيران 2021، وأطلقت خدمة جديدة إلى ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية، كما أسهمت بدور مؤثر في نقل وتوزيع اللقاحات عبر العالم. ولقيت حملتنا الترويجية نجاحاً منقطع النظير بفتاتنا التي تلوّح للعالم من على قمة برج خليفة وطائرتنا العملاقة تدور حولها.

وأكد سموه: إننا في طيران الإمارات نؤمن بأهمية الرعاية الرياضية، كونها تشكل واحدة من أفضل الوسائل للتواصل مع عملائنا، فقد أصبح اسم طيران الإمارات مرتبطاً في أذهان عملائنا مع أشهر سباقات الخيل والفروسية عبر العالم، بالإضافة إلى مشاريع الرعاية الضخمة لرياضات أخرى عديدة في الرجبي والكريكيت والغولف والتنس والزوارق الشراعية وكرة القدم، بما فيها أندية عريقة مثل أرسنال وريال مدريد وهامبورغ و«إيه سي ميلان» وبنفيكا وأوليمبياكوس اليوناني، بالإضافة إلى نادي أوليمبيك ليون الفرنسي.

وتابع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، قائلاً: لقد دأبت دبي في هذا الموسم على الترحيب بزوارها من الملاك والفرسان والمدربين وجمهور السباقات، الذين يأتون إلى هنا سنوياً للاستمتاع بأجوائها وبسباقات كأس دبي العالمي. ويطيب لي أن أرحب بجميع ضيوفنا، وأن أتوجه بالشكر والتقدير إلى القائمين على تنظيم هذا الحدث، وكذلك إلى ممثلي وسائل الإعلام، المقيمين في دبي أو القادمين إليها، وأشكرهم على الدور المهم الذي يؤدونه في نشر رسالة كأس دبي العالمي، متمنياً للحضور أمسية ممتعة على مضمار ميدان، وكذلك لمتابعي السباق عبر البث التلفزيوني المباشر وجميع الوسائط الرقمية.

حوافز

وأوضح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن طيران الإمارات واصلت العمل على استعادة شبكة خطوطها تدريجياً، فهي تغطي اليوم أكثر من 90% من محطات الركاب التي كانت تخدمها ما قبل الجائحة، وأعادت إلى الخدمة كامل أسطولها من طائرات البوينغ 777-300ER، وأكثر من نصف أسطول الإيرباص A380، كما حافظت دبي، منذ استئناف نشاطها السياحي بأمان في يوليو 2020، على مكانتها كواحدة من أكثر وجهات العطلات شعبية في العالم، وهي أيضاً واحدة من أوائل مدن العالم التي حصلت على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC، ما يشكل شهادة على فعالية تدابيرها الشاملة لضمان صحة الضيوف وسلامتهم، كما قدمت طيران الإمارات لركابها كل الحوافز والتسهيلات الممكنة لتشجيعهم على السفر والعودة إلى الحياة الطبيعية، بما في ذلك التأمين المجاني ضد مختلف المخاطر، بما في ذلك «كوفيد19»، والمرونة في إعادة الحجز والإلغاء واستعادة أثمان التذاكر.

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