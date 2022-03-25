طيران الإمارات شريك النجاحات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترتبط «طيران الإمارات» بعلاقة تاريخية وطيدة وشراكة ناجحة مع سباقات الخيل، إذ ترعى الشركة العالمية كأس دبي العالمي الذي يعد واحداً من أهم السباقات عالمياً الذي يجذب اهتمام الملايين من عشاق هذه الرياضة من جميع أنحاء العالم، وهو أحد أبرز سباقات الخيل الخمسة في العالم. ولا يقتصر السباق على أنه أحد أغنى سباق في العالم على الإطلاق، بل يقدم أيضاً برنامجاً رائعاَ ومتكاملاَ من 9 سباقات تتميز بمشاركة أكبر الأسماء في عالم السباقات وألمع نجوم هذه الرياضة.

ويرحب كأس دبي العالمي برعاية طيران الإمارات بأكثر من 80 ألف زائر، ويجذب جمهوراً من مختلف أنحاء العالم، كما يعتبر واحداً من أبرز الأحداث الرياضية والاجتماعية في المنطقة.

كرنفال عالمي

كما تعد «طيران الإمارات» الناقلة الرسمية لكرنفال كأس دبي العالمي، إذ تجري فعاليات الكرنفال من يناير وحتى مارس من كل سنة في مضمار «ميدان» المرموق والمصمم لاستضافة أرقى سباقات الخيل العالمية. وتتميز كل ليلة من ليالي السباق بفعاليات خاصة، تصل ذروتها في الأمسية الختامية للكرنفال «سوبر ساترداي»، إذ ترعى الشركة العالمية هذه الأمسية المميزة التي تعد بروفة مصغرة لكأس دبي العالمي بمشاركة نخبة الخيول العالمية.

شراكة ممتدة

وأسهمت شراكة «طيران الإمارات» مع فريق جودلفين الذي أسسه فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ اسم هذا الإسطبل كأحد أفضل الفرق المتنافسة من حول العالم.

ومنذ التأسيس، حقق الفريق عدداً من الانتصارات الأسطورية العالمية التي لا تنسى، كما شهد تألق عدد من الأسماء التاريخية التي علقت في أذهان الجماهير وأبرزهم النجم الأسطوري الراحل «دبي ملينيوم» بطل كأس دبي العالمي 2000، و«ثندر سنو» الذي حقق لقب كأس دبي العالمي مرتين على التوالي في عامي 2018 و2019، و«مسار» بطل الديربي الإنجليزي 2018، «كروس كاونتر» بطل «ملبورن كب» 2018، و«أديار» بطل «الديربي الإنجليزي» و«كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس»2021، و«هريكين لين» بطل «الديربي الإيرلندي» العام الماضي، وغيرها من الإنجازات. وكجزء من اتفاقية الشراكة، يظهر شعار «تميز دائم» «Fly Better» على أوشحة الحرير الزرقاء الخاصة بالإسطبل، وعلى كل ملابس الموظفين وبطانيات الخيول وسيارات النقل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز