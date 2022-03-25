ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» إلى نهائي أغلى كؤوس البولو

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

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تأهل فريق الإمارات بولو بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وفريق بن دري بقيادة خالد بن دري إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، المحدد له بعد غدٍ في ختام موسم نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي.

نجاح

ونجح فريق الإمارات في خطف بطاقة التأهل بعد فوزه على الحبتور بولو بنتيجة 11 - 8 بعد مباراة مثيرة من الطرفين اللذين أظهرا رغبة أكيدة في بلوغ النهائي الذهبي لكن الإمارات تمكن من الفوز والتأهل عن جدارة.

تأهل

وجاء تأهل فريق بن دري على حساب ذئاب دبي بولو بعد الفوز 15-11 خلال مباراة رجحت فيها كفة بن دري بقيادة خالد بن دري والهداف توماس بانلو الذي سجل 8 أهداف، ليلتقي الفريقان للمرة الأولى خلال مشوار البطولة في النهائي الذي يتوقع أن يشهد تحدياً قوياً للفوز بالكأس الغالية.

ختام

وتسبق مواجهة الختام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والتي تجمع غنتوت وأبوظبي، وقد أعدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة حمد عبد الرحمن الشيخ المدير التنفيذي للنادي برنامجاً حافلاً لختام البطولة الذي سيشهد عدداً من الفقرات المتنوعة.

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