فرانكي ديتوري .. فارس "خمسيني" يتطلع للقبه الرابع في كأس دبي العالمي

المصدر: وام

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سيكون الفارس الإيطالي المخضرم فرانكي ديتوري، أكبر الفرسان سناً عندما يمتطى صهوة الجواد كاونتري جرامر، الذي ينطلق من البوابة الخامسة في مضمار ميدان، سعيا للمنافسة على لقب الشوط الرئيسي لكأس دبي العالمي في نسخته السادسة والعشرين، السباق الأهم والأفخم في العالم، في أمسية السبت المقبل، والذي يبلغ مجموع جوائزه 30.5 مليون دولار، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيسي.

وشاءت الظروف، أن يشارك ديتوري في كأس دبي العالمي في النسخة الحالية بالصدفة بعد تعرض الفارس مارتن دواير للإصابة في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، الأمر الذي دفع ويليام موير المشرف على كاونتري جرامر، للاستعانة بجهود المخضرم ديتوري الذي وافق على الفور.

ولد فرانكي ديتوري في مدينة ميلان الايطالية في ديسمبر ‬1970، لعائلة متمرسة في سباقات الخيل، فقد كان والده، جانفرانكو ديتوري، من أشهر فرسان السباقات في إيطاليا، وهو من حبب هذه المهنة إلى إبنه منذ كان في الـ 12، حين اشترى له هدية عيد ميلاد كانت عبارة عن "حصان صغير".

ويتجاوز عمر ديتوري حاليا الـ51 عاماً، ورغم ذلك فهو يسعى وهو في هذا العمر إلى تحقيق لقبه الرابع في كأس دبي العالمي، وهو الإنجاز الذي سبق وأن حققه في ثلاث نسخ سابقة، ساعياً لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الفارس الأمريكي المتقاعد جيري بايلي، الذي كان قد حقق الفوز في كأس دبي العالمي 4 مرات.

وسبق لديتوري، الذي يوصف بأنه أحد أفضل الفرسان المحترفين في العالم وأكثرهم شهرة، أن حقق كأس دبي العالمي في ثلاث نسخ سابقة، جميعها مع خيول جودلفين، والمدرب العالمي سعيد بن سرور.

وكانت المرة الأولى مع الإنجاز التاريخي الذي حققه مع الأسطورة "دبي ميلينيوم" في النسخة الخامسة للكأس عام 2000 عندما سجل أفضل زمن في تاريخ كأس دبي العالمي، ولم يستطع أي فارس أو خيل تحطيمه حتى الآن وهو 1:59:50 دقيقة، ولم ينجح أي حصان آخر في تحطيمه على مدار 21 عاما.

أما المرتين التاليتين فحققهما مع كل المهر الإيرلندي مون بالاد عام 2003، ومع الجواد "إلكتركيوشنيست" عام 2006، ومن وقتها لم يوفق في إحراز لقبه الرابع علماً أنه امتطى صهوة أكثر من 500 جواد فائز، وحقق أكثر من 900 انتصار حول العالم، منها أكثر من 100 انتصار في سباقات الفئة الأولى.

ويتعاون ديتوري مع فريق الجواد كاونتري جرامر، الذي يبلغ من العمر 5 سنوات، ويدربه بوب بافرت وشارك آخر مرة في سباق كأس السعودية وحصل على المركز الثاني.

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