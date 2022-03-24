كريستوف لومير: انتظروا منافسة إماراتية أمريكية يابانية في أغلب فئات كأس دبي العالمي

المصدر: وام

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يسعى الفارس الفرنسي كريستوف لومير للتألق في سباق كأس دبي العالمي بنسخته الحالية، وتكرار الانجاز الذي تحقق مؤخرا في كأس السعودية بعد تحقيقه 4 القاب، وذلك حينما يقود 5 جياد ينافس بها على 5 القاب ضمن أشواط الحدث العالمي الأكبر الذي ينطلق بعد غد السبت على مضمار ميدان.

ويقود لومير خلال منافسات كأس دبي العالمي كل من الفحل "اشتون توريس" من الإمارات في شوط كحيلة كلاسيك، والمهر "ريوا هوماري" من اليابان في شوط "ديربي الإمارات، والحصان " سترونج كونستيتيوشن" من أمريكا في شوط " دبي جولدن شاهين" والمهر شينل مايستر من اليابان في شوط " دبي تيرف" والفحل "أوثوريتي" من اليابان في شوط "شيماء كلاسيك".

وأثنى لومير على أجواء مدينة دبي ومضمار ميدان مؤكدا أنها تدعو لمزيد من التفاؤل بتحقيق الألقاب والإنجازات، خاصة وأن المنافسات بين أقوى وأكبر الخيول ترفع من معدلات الحماس".

وقال الفارس في تصريحات قبل انطلاقة مشاركته في سباقات الكأس العالمية :" طموحي كبير في النسخة الحالية من كأس دبي العالمي، أبحث عن القاب جديدة دائما، معي أفضل الخيول في العالم وسأكون قادرا على التألق".

ويعول الفارس الفرنسي كريستوف لومير على كل من الفحل "أوثوريتي" والذي يسعى دائما للفوز في جميع مشاركاته بفضل قوته وبنيته القوية، والمهر "شينل مايستر" الذي يطمح بتحقيق ألقاب جديدة تسجل في تاريخه الحافل، في الوقت الذي يتفاءل فيه بالمهر الياباني" ريوا هوماري" والذي أكد انه لا يزال يواصل اكتشاف قدراته وفي حديث مستمر مع مدربه بهذا الشأن.

وأكد الفارس لومير أن منافسة الخيول الإماراتية واليابانية والأمريكية ستكون هي الأبرز والأقوى في جميع الأشواط، لافتا إلى أن توقع الفائز في الشوط الرئيسي أمرا صعبا للغاية في ظل المنافسة الحامية بين صفوة الجياد في العالم.

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