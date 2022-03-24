محمد بن راشد يشهد مزاد دبي الاستعراضي

المصدر: دبي- بهاء الدين عطا، وعلي الظاهري

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مزاد دبي الاستعراضي «بريز اب»، الذي أقيم على مضمار ميدان العالمي يوم أمس، بحضور الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل.

والشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، والشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، والشيخ دعيج بن سلمان بن مبارك آل خليفة، رئيس هيئة شؤون الخيل في مملكة البحرين الشقيقة.

كما شهد المزاد، اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، وخليفة بن عبود الفلاسي عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، وحمد الشامسي نائب المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، وعدد من الملاك من الإمارات والخليج ومختلف دول العالم.

اهتمام واسع

وحظي المزاد باهتمام واسع من الملاك ومقتني الخيول، خاصة وأنه الأول من نوعه في المنطقة، والذي نظمه نادي دبي لسباق الخيل، بالتعاون مع دار مزادات «جوفز» العالمية الشهيرة، وتزامن موعد المزاد مع قرب النسخة 26 لكأس دبي العالمي، التي تنطلق بعد غد على مضمار ميدان، بمشاركة نخبة خيول العالم.

وبلغت القيمة الإجمالية لمبيعات المزاد 31.580.000 درهم، وتم بيع أغلى حصان بقيمة مليونين ونصف المليون درهم، والذي ينحدر من نسل الفحل «كيرلين»، بطل كأس دبي العالمي في عام 2008.

وشهد المزاد منافسة بين أبرز الملاك على شراء الخيول بعمر السنتين، التي وُجدت في المزاد، والبالغ عددها نحو 69 خيلاً، تنحدر من أرفع السلالات في أوروبا والعالم، ما يعكس نجاح الحدث الذي يقام لأول مرة في المنطقة، ويعزز مكانة دبي كوجهة رائدة في عالم صناعة الخيل على الخارطة الدولية.

دعم لا محدود

وأكد الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، أن المزاد فريد من نوعه، ويعتبر الأول من نوعه في المنطقة، والذي يجسد الدعم اللا محدود الذي تحظى به رياضة الفروسية وسباقات الخيل، من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

مشيراً إلى أن المزاد يخدم أهل الخيل والملاك من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت النسخة الأولى من المزاد، وجوداً خليجياً مكثفاً من مختلف دول الخليج.

وأضاف الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة لـ «البيان الرياضي»، أن المزاد هو بداية خير، وسينعكس إيجاباً على الموسم المقبل لسباقات الخيل في الإمارات، سواء على الأرضية العشبية أو الأرضية الرملية، متوجهاً بالشكر إلى نادي دبي لسباق الخيل، برئاسة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، ولجميع القائمين على المجهود المقدر في تنظيم المزاد بصورة طيبة، في نسخته الأولى.

حيث يؤكد نجاحه أن السنوات المقبلة، ستشهد مزيداً من الأعداد للخيول المعروضة في المزادات.

واختتم قائلاً إن توقيت إقامة المزاد قبل انطلاق الحدث الكبير، كأس دبي العالمي، يعتبر مناسباً ونجاحاً في استقطاب الملاك والمنتجين والمربين، لافتاً إلى أن الجميع يثني على التنظيم المميز، وعلى استضافة الحدث.

رؤية وتوجيهات

بدوره، أكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، أنه بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن دبي أصبحت قبلة لصناعة الخيل في مختلف المجالات، وأنها تطور في مختلف مجالات الفروسية والسباقات.

وأضاف قائلاً إن رؤية فارس العرب، ألا يقتصر سباق كأس دبي العالمي على السباقات، بل يصبح ملتقى لعدة أنشطة مرتبطة بصناعة الخيل، ما يشجع إقامة المزادات على حصول الملاك والمدربين على أرقى سلالات الخيول، وأفضل الفحول العالمية الشهيرة.

وأكد العظب أن توجيهات فارس العرب، إلى الشيخ راشد بن دلموك، بإقامة المزاد ضمن أسبوع كأس دبي العالمي، ساهم في إقامته لجان العمل والتحضير والاتصال مع «جوفز»، لإقامة المزادات في دبي، وكان ذلك ثمرة عمل لجان العمل بنجاح.

رؤية وفكر

قال علي الحداد، مالك خيل، إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وعمق فكر سموه، قاد إلى اجتذاب أبرز الملاك من مختلف أنحاء العالم، لاقتناء الخيول في دبي، بعد أن كان الملاك يتجهون إلى الخارج لشراء الخيول.

مشيراً إلى أن الملاك ومربي الخيول من مختلف الدول، يدركون في الفترة الحالية، حقيقة مفادها أن دبي قلب الفروسية في خارطة العالم، وخاصة في درة المضامير، في ميدان.

وأضاف الحداد لـ «البيان الرياضي»، أن وضع مجموعة من الخيول في القائمة المختارة للشراء قبل المزاد، ومن بينها الخيل رقم 18 الذي قام بشرائه بقيمة 425 ألف درهم.

حيث جاء الاختيار بعد الأخذ بآراء أهل الخبرة، مشيراً إلى أن الملاك القادمين من الخارج، يتمنون استمرار المزاد، الذي جاء ناجحاً، خاصة على مستوى التنظيم، والذي يسبق كأس دبي العالمي، ليعيش أهل الخيل أعياداً في هذه الأيام، في دانة الدنيا دبي.

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