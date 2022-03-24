عدد قياسي من المؤسسات الإعلامية تبث الأمسية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

سيتم عرض أمسية كأس دبي العالمي عبر عدد قياسي من مؤسسات البث الإعلامي العالمية على نحو يتناسب مع مكانة أحد أكبر أيام سباقات الخيل من حيث العالمية وقيمة الجوائز المالية.

ونجح نادي دبي لسباق الخيل، بالتعاون مع شركة (RMG)، ووكالة الحقوق الإعلامية (HBA Media)، في تأمين عدد كبير من القنوات العالمية نقل الحدث الذي سينقل أيضاً للمرة الأولى على منصة تويتر، وهي خدمة سيستفيد منها عشاق السباقات في الدولة والمملكة العربية السعودية الشقيقة.

بينما يمكن للمسافرين براً وبحراً مشاهدة البث المباشر على متن خطوط جوية مختارة وخطوط الرحلات البحرية عبر شبكة (Sport 24 ).

وهناك اهتمام كبير بجمهور المتابعين من الولايات المتحدة الأمريكية - التي يتصدر نجمها «لايف إز غود» الترشيحات للفوز بكأس دبي العالمي، وستعمل شبكات Fox Sports و TVG و NYRA على بث الحدث بشكل مباشر.

بينما ستعرض NBCSN أبرز معالم الحفل في برنامج السباق الخاص بها، وستقوم ESPN ببث الحدث في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وستغطي SportsMax منطقة البحر الكاريبي أيضاً.

ستتم تغطية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال بث مباشر عبر قناة دبي ريسنغ وقناة ياس.

تشمل شبكات الشرق الأقصى التي تعرض البث المباشر من خلال قنوات: Green Channel و Fuji TV في اليابان و TVB و Cable و Now TV و HKJC TV في هونغ كونغ و STC TV في سنغافورة. سيتمكن مشاهدو التلفزيون في 13 دولة أخرى في جنوب شرق آسيا، من الوصول إلى يوم السباق بفضل البث عبر Eclat، التي تبث الحدث لأول مرة.

يمكن للمتابعين في الصين مشاهدة الحدث عبر قناة Wasu التي تبث للمرة الأولى، مثل شبكة (Sony) التي ستبث الحدث لجمهورها في الهند.

وتتاح فرصة المشاهدة للجمهور في إفريقيا عبر قنوات (SuperSport) و (Sport240) في جنوب أفريقيا، بينما تتم التغطية لمنطقة أستراليا عبر موقع Racing.com، وSky Thoroghbred في أستراليا بينما تبث قناة Trackside في نيوزيلندا.

تشمل محطات البث الأوروبية قنوات: Equdia (فرنسا)، Racing TV وSky Sports Racing (بريطانيا وإيرلندا)، Virgin Media (إيرلندا)، SilkNet (جورجيا)، و TJK TV (تركيا).

قنوات جديدة

ويرحب كأس دبي العالمي بالقنوات التي تبث الحدث للمرة الأولى وهي Setanta (أوراسيا ودول البلطيق)، NENT (اسكندنافيا) وقناة Watch4 (ألمانيا، سويسرا والنمسا)، وقناة Polsat (بولندا). سيضيف برنامج المجلات العالمي الرائد Trans World Sport للتغطية المميزة حول العالم.

وكذلك قناة CNN التي تغطي مجريات الحفل من خلال برنامج World Sport الشهير. كما تبث قناة ITV برنامج السباقات في بثها المباشر يوم السبت في المملكة المتحدة، وتقدم قناة Saudi TV الحدث في عرض مميز ببرنامج يقدم أبرز اللقطات ، بينما تبث Reuters الحدث على شبكتها الواسعة من منافذ الأخبار.

وسيتولى التعليق على أحدث الأمسية المعلقون المحترفون، نيك لاك، وبريتني يورتون وريشي برساد وتوم ستانلي وأنغوس مكنيه ونيك لايتفوت.

قال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل: «يسعدنا نجاح شركة التوزيع والإنتاج (RMG)، ووكالة الحقوق الإعلامية (HBA Media) في التعاقد مع عدد قياسي من مؤسسات البث الإعلامي من مختلف أرجاء العالم، ومن بينهم قنوات تبث الحدث لأول مرة، ما يعكس الاهتمام غير المسبوق والجاذبية العالمية لكأس دبي العالمي- إحدى المناسبات الرائعة في الروزنامة الرياضية».

وقال سيب فانس، مدير الاتصال والتوزيع التلفزيوني الدولي في مجموعة RMG: «إنه إنجاز كبير وخطوة نحو الأمام في بث سباقات الخيل في ميدان بفضل الثقة والدعم من قبل إدارة نادي دبي لسباق الخيل بقيادة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل.

هذا هو العام السابع على التوالي الذي عملنا فيه مع نادي دبي لسباق الخيل على الإنتاج والتوزيع، وهو أمر نفتخر به، ويسرنا أن نتعاون مع شركائنا في وكالة الحقوق الإعلامية HBA Media لتقديم هذا الحدث المذهل لجمهور عالمي».

قال فرانك سيل، مدير عام HBA Media: «يسر HBA تقديم الدعم إلى RMG في الحصول على جمهور عالمي لكأس دبي العالمي، ونسعى باستمرار لجلب شركاء جدد لبث رياضة سباق الخيل، وسبق لنا القيام بذلك من خلال عدد من قنوات البث والمنصات الجديدة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز