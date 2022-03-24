سعيد بن سرور: «ريل وورلد» جاهز لكأس دبي العالمي

المصدر: دبي - خالد المهيري

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أكد المدرب العالمي سعيد بن سرور جاهزية «ريل وورلد» لجودلفين لخوض غمار منافسات شوط كأس دبي العالمي لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» برعاية «طيران الإمارات» البالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار أمريكي.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحافي للمدربين المشاركين في الأمسية العالمية الذي عقد أمس، أنه علينا نسيان نتيجة الجواد في كأس السعودية الشهر الماضي، إذ انطلق متأخراً، إلا أنه عاد سالماً، وكانت تدريباته يوم السبت مريحة ومطمئنة، مشيراً إلى أن البوابة رقم «6» ناسبته جداً، وهذا سيسهل مهمة الفارس كريستوف سوميلون خلال الشوط.

وقال سعيد بن سرور إن الجواد قدم أداءً مميزاً في الموسم الأوروبي، وبعد فوزه بلقب «زعبيل للميل» خلال الكرنفال، كنا نعلم بأنه قادر على الركض لمسافة أطول، لذا كان سباقاً تجريبياً بالنسبة لنا.

وأشار أن سر اختيار الفارس كريستوف سوميلون يعود إلى خبرته ومعرفته لأرضية «ميدان»، والدليل تحقيقنا معه لقب العام 2018 و2019 مع «ثندر سنو».

وأكد أن الفوز للمرة العاشرة باللقب سيعني له الكثير، خاصة أن السباق يعد صعباً ومئات الملايين يتابعون هذا الحدث العالمي، لذا من الفوز سيكون جداً عظيماً لنا لو تكرر مرة أخرى.

كما تحدث المدرب العالمي عن مشاركة «ستورم دميج» في شوط «جودلفين للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، قائلاً إن الجواد متطور وسريع.

وعندما حقق لقب «بطولة رأس الخور» لمسافة 1400 متر، أخبرني الفارس فرانكي ديتوري أن البطل يستطيع الركض على مسافة الـ1600 متر، لذا قمنا بتحويله من المشاركات العشبية إلى الرملية، لإعطائه الفرصة ومعرفة قدرته على التأقلم مع الأرضية الرملية، وإذا نجح قد تكون الخطة المقبلة تجهيزه للمشاركة في كأس دبي العالمي العام المقبل.

استعدادات

ومن جانبه، عبر المدرب دووج واتسون عن رضاه التام عن استعدادات الخيول التي يدربها للمشاركة في أشوط الأمسية العالمية، إذ تحدث عن مشاركة «جولدن جول» في شوط «جودلفين للميل» إذ حل العام الماضي في مركز الوصافة، قائلاً إن البطل استعاد مستواه المعهود خلال التدريبات، على الرغم من حلوله في المركز الثامن في شوط «بطولة برج نهار» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» خلال أمسية «سوبر ساترداي» أوائل الشهر الحالي، إلا أننا قمنا بوضع خطة محددة للبطل، خاصة أن المنافسة ستكون حامية مع «سيكريت امبشن» الذي سيدافع عن اللقب.

وأضاف: إن «مبكر» لـ«شادويل» الذي سيشارك في ذات الشوط، قدم مستوى مميزاً هذا الموسم، ويمتلك السرعة المناسبة مما سيجعله منافساً قوياً، خاصة أن القرعة وضعته في البوابة رقم «5».

وعن مشاركة «خزام» لـ«شادويل» في شوط «القوز للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى»، أكد دووج واتسون أن الجواد قدم في بداية مشاركته في الموسم مستوى متوسطاً لذا قمنا بإراحته، وبعدها حقق لقب «بطولة جبل علي للسرعة» لمسافة 1000 متر على المضمار الأصفر، ولقد قمنا بتدريبه على مضمار «ميدان» حتى يعتاد على الأرضية العشبية استعداداً للمشاركة في الشوط.

كما تحدث عن مشاركة «إيفر فاست» و«الطارق» في شوط «دبي جولدن شاهين» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» معتبراً أن المنافسة ستكون قوية خلال الشوط.

تجربة

وبدوره، أكد المدرب بوبات سيمار أن «ريمورز» لـ«إسطبلات الراشد» جاهز لخوض تحدي شوط كأس دبي العالمي، معبراً عن سعادته لخوض هذه التجربة للمرة الأولى.

وأضاف أن «ريمورز» جواد مميز وينتمي لنسل الفحل الشهير «دباوي»، ويتطور بشكل مستمر، وسوف نحاول بذل أقصى ما لدينا لتحقيق نتيجة إيجابية خلال الشوط على الرغم من صعوبة المنافسة على اللقب.

وقال بوبات سيمار إن الخطة الأولية كانت تكمن في مشاركة «النفود» لـ«إسطبلات الراشد» في الشوط الرئيس عقب تحقيقه مركز الوصافة في «الجولة الثانية - بطولة آل مكتوم للتحدي» ولكن تم تغيير الخطة وتوجيهه للمشاركة في شوط «جودلفين للميل» والسبب يعود إلى عدم امتلاك الجواد الخبرة الكافية لمواجهة نخبة الخيول القوية المشاركة في الكأس العالمي.

كما تحدث عن حظوظ «سيكريت امبشن» بطل «جودلفين للميل» العام الماضي، أنه تطور كثيراً عقب مشاركته في كأس السعودية، وهو جواد محارب قادر على تكرار الانتصار مرة أخرى والحفاظ على اللقب.

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