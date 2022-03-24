المصدر: دبي - البيان الرياضي

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شهد مضمار «ميدان» إقامة حفل إفطار مع النجوم، المناسبة السنوية التي تقام على هامش أسبوع كأس دبي العالمي، وتم خلال الحفل الذي حضره اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، وعدد من المسؤولين والملاك والمدربين والفرسان وضيوف السباق، استعراض الخيول خلال أدائها تدريبات خفيفة بالمضمار.

واشتمل الإفطار على لقاءات مع أبرز المدربين المشاركين في الأمسية العالمية الذين عبروا عن إعجابهم بتطور دبي عاماً بعد عام، إضافة إلى أن السباق ظل محافظاً على مكانته المرموقة والدليل مشاركة نخبة من أقوى الخيول منذ انطلاقته 1996.

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