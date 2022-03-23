عدد قياسي من المؤسسات الإعلامية تنقل عبر بث مباشر حفل كأس دبي العالمي

المصدر: وام

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ينقل حفل كأس دبي العالمي - البالغ مجموع جوائزه المالية 30.5 مليون دولار عبر عدد قياسي من مؤسسات البث الاعلامي يوم السبت المقبل على نحو يتناسب مع مكانته أحد أكبر أيام سباقات الخيل من حيث العالمية وقيمة الجوائز المالية.

الحدث الذي سيقام في مضمار ميدان الرائع في قلب دبي يتضمن ستة من سباقات الفئة الأولى يتقدمها كأس دبي العالمي بجائزته البالغة 12 مليون دولار برعاية طيران الامارات.

ونجح نادي دبي لسباق الخيل، بالتعاون مع شركة التوزيع والإنتاج المعينة ممثلة "RMG" ، ووكالة الحقوق الإعلامية "HBA Media"، في تأمين جمهور عالمي حقيقي ولأول مرة، سيتمكن الجمهور في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية من مشاهدته على تويتر ، بينما يمكن للمسافرين براً وبحراً مشاهدة البث المباشر على متن خطوط جوية مختارة وخطوط الرحلات البحرية عبر شبكة "Sport 24 ".

وهناك اهتمام كبير بالولايات المتحدة - التي يتصدر نجمها "لايف إز غود" الترشيحات لكأس دبي العالمي، وستعمل شبكات Fox Sports و TVG و NYRA على بث الحفل بشكل مباشر، بينما ستعرض NBCSN أبرز معالم الحفل في برنامج السباق الخاص بها، وستقوم ESPN ببث الحدث في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وستغطي SportsMax منطقة البحر الكاريبي أيضًا.

وستتم تغطية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال بث مباشر عبر قناة دبي ريسنغ وقناة ياس تي المحلية.

وتشمل شبكات الشرق الأقصى التي تعرض البث المباشر من خلال قنوات: Green Channel و Fuji TV في اليابان و TVB و Cable و Now TV و HKJC TV في هونغ كونغ و STC TV في سنغافورة. سيتمكن مشاهدو التلفزيون في 13 دولة أخرى في جنوب شرق آسيا ، من الوصول إلى يوم السباق بفضل البث عبر Eclat ، التي تبث الحدث لأول مرة.

ويمكن للمتابعين في الصين مشاهدة الحدث عبر قناة Wasu التي تبث للمرة الأولى، مثل شبكة "Sony" التي ستبث الحدث لجمهورها في الهند.

وتتاح فرصة المشاهدة للجمهور في إفريقيا عبر قنوات "SuperSport" و "Sport240" في جنوب أفريقيا، بينما تتم التغطية لمنطقة أسترالاسيا عبر موقع Racing.com، وSky Thoroghbred في أستراليا بينما تبث قناة Trackside في نيوزيلندا.

وتشمل محطات البث الأوروبية قنوات: Equdia "فرنسا"، Racing TV وSky Sports Racing "بريطانيا وإيرلندا"، Virgin Media "إيرلندا"، SilkNet "جورجيا"، و TJK TV "تركيا".

ويرحب كأس دبي العالمي بالقنوات التي تبث الحدث للمرة الأولى وهي Setanta "أوراسيا ودول البلطيق"، NENT "اسكندنافيا" وقناة Watch4 "ألمانيا، سويسرا والنمسا"، وقناة Polsat "بولندا".

وسيضيف برنامج المجلات العالمي Trans World Sport للتغطية المميزة حول العالم، وكذلك قناة CNN التي تغطي مجريات الحفل من خلال برنامج World Sport الشهير. كما تبث قناة ITV برنامج السباقات في بثها المباشر يوم السبت في المملكة المتحدة، وتقدم قناة Saudi TV الحدث في عرض مميز ببرنامج يقدم أبرز اللقطات خلال ساعة واحدة، بينما تبث Reuters الحدث على شبكتها الواسعة من منافذ الأخبار.

ويتابع العالم حفل كأس دبي العالمي من خلال فريق من الدرجة الأولى مع المقدمين المحترفين في ميدان وهم نيك لاك، وبريتني يورتون وريشي برساد وتوم ستانلي وأنغوس مكنيه ونيك لايتفوت.

وقال اللواء خبير محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل.. " يسعدنا حصول شركة التوزيع والإنتاج "RMG"، ووكالة الحقوق الإعلامية "HBA Media" على عدد قياسي من مؤسسات البث الإعلامي من مختلف أرجاء العالم، ومن بينهم قنوات تبث الحدث لأول مرة. يعكس هذا الإهتمام غير المسبوق الجاذبية العالمية لكأس دبي العالمي- أحد المناسبات الرائعة في الروزنامة الرياضية".

وقال سيب فانس، مدير الاتصال والتوزيع التلفزيوني الدولي في مجموعة "RMG".. إنه إنجاز كبير وخطوة نحو الأمام في بث سباقات الخيل في ميدان بفضل الثقة والدعم من قبل الإدارة الجديدة في نادي دبي لسباق الخيل بقيادة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل. هذا هو العام السابع على التوالي الذي عملنا فيه مع نادي دبي لسباق الخيل على الإنتاج والتوزيع، وهو أمر نفتخر به، ويسرنا أن نتعاون مع شركائنا في وكالة الحقوق الإعلامية HBA Media لتقديم هذا الحدث المذهل لجمهور عالمي.

وقال فرانك سيل، مدير عام "HBA Media".. " يسر HBA تقديم الدعم إلى RMG في الحصول على جمهور عالمي لكأس دبي العالمي، ونسعى باستمرار لجلب شركاء جدد لبث رياضة سباق الخيل، وسبق لنا القيام بذلك من خلال عدد من قنوات البث والمنصات الجديدة".

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