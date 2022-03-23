نسخة استثنائية في انتظار كأس دبي العالمي 2022

المصدر: وام

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أعرب فرسان ومدربون وملاك للخيول عن سعادتهم بالمشاركة في "كأس دبي العالمي" أيقونة سباقات الخيول حول العالم، مؤكدين أن الحدث العالمي وما يضمه من ترتيبات خاصة ولقاء بعمالقة سباقات الخيول حول العالم يؤكد أن دبي تواصل نهجها في أن تكون بالمركز الأول دائما.

وكان "حفل افطار النجوم" الذي أقامته اللجنة المنظمة لسباق كأس دبي العالمي اليوم الأربعاء قد شهد تجمعا كبيرا لكافة المشاركين في السباق من ملاك ومدربين وفرسان، حيث تبادلوا أطراف الحديث حول الخيول المرشحة للفوز، خاصة في الشوط الرئيسي، وشوط كحيلة كلاسيك الذي يضم صفوة الخيول العربية الأصيلة.

وقال الفارس الفرنسي كريستوف لوميغ والذي شارك من قبل في 4 سباقات بكأس دبي العالمي إن المنافسة في كأس دبي العالمي لها طابعها الخاص, عن أي مشاركة في سباق آخر، معتبرا ان كافة الخيول المشاركة قادرة على صناعة الفارق دون تفضيل خيل عن آخر.

ووجه الفارس السعودي فيصل الشمري الشكر إلى اللجنة المنظمة لكأس دبي العالمي على توجيه الدعوة له للتواجد ضمن فريق العمل المشارك في السباق لدعم الفرسان.

وأكد الشمري في تصريحاته أن كأس دبي العالمي له طابع خاص عن أي سباق شارك فيه، خاصة لما يضم من حضور لخيول لها مكانتها وهيبتها خاصة الأمريكية والأوروبية، لافتا إلى أن التعامل مع هذه الأنواع من الخيول يحتاج إلى مهارات خاصة.

من جانبه يقول باسل الكاسبي مالك الجواد راجح والمشارك في الشوط الأول شوط كحيلة كلاسيك والمخصص للخيول العربية الأصيلة انه يتوقع منافسة حامية في هذا الشوط خاصة وأن بطل النسخة الماضية يتواجد ضمن المشاركين الأمر الذي يجعل هذه النسخة من السباق استثنائية.

وأكد الكاسبي أن شوط كحيلة كلاسيك يعد في ذاته كأس عالم للخيول العربية الأصيلة، ما يعني ان هناك منافسة كبيرة واثارة في انتظار كل متابعي السباق.

ويقول ريكاردو كولمبو مدرب المهر" كيفر" والمشارك في سباق ديربي الإمارات أنه يشارك بحصانه وسط أجواء ايجابية وطقس رائع، يدعو إلى مزيد من الآمال لتحقيق لقب الشوط الذي يشارك فيه 16 جوادا.

وأضاف المدرب ريكاردو " سباق كأس دبي العالمي بالنسبة لي يحمل الكثير من المعاني والطموح من أجل الفوز، وتخليد اسم المهر "كيفر" في سجل تاريخه، لافتا إلى ان الجواد المشارك قد بدأ التدريب في يناير الماضي استعدادا للمشاركة في الحدث العالمي".

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