هيو أندرسون: خيول جودلفين جاهزة للتحدي العالمي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أكد هيو أندرسون، المدير العام لجودلفين في دبي وبريطانيا جاهزية خيول الإسطبل الأزرق الملكي لخوض غمار أمسية كأس دبي العالمي وأشواطها المثيرة يوم السبت المقبل.

وأضاف في تصريحات لـ«البيان الرياضي»، أن قرعة الشوط الرئيس كأس دبي العالمي مناسبة للإسطبل الأزرق الملكي، وهو سعيد باختيار المدرب العالمي سعيد بن سرور للبوابة رقم «6» لانطلاقة «ريل ورلد» خاصة أنه المدرب الأكثر خبرة في هذه البطولة العالمية، وهو يعلم ما يقوم به، لذا ثقتنا به كبيرة جداً.

وقال هيو أندرسون إن البوابة رقم «9» لـ«ماجني كورس» أيضاً مناسبة، مشيداً بالأداء الذي قدمه الجواد العام الماضي عندما جاء في المركز الثالث بإشراف المدرب أندريه فابر، مشيراً بأنه متفائل جداً بالنتائج التي سوف يحققها في الشوط العالمي، وكذلك في بقية الأشواط الأخرى للأمسية. وأضاف في ختام تصريحه أن هدفهم الأساسي خلال الأمسية العالمية، هو مواصلة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر تحقيق الإنجازات والانتصارات في هذا الحدث العالمي.

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