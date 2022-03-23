المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أكد أحمد خوري، نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة غرب آسيا والمحيط الهندي، أن كأس دبي العالمي من أبرز السباقات في العالم وفي الإمارات الحافلة بالتحديات، ويعد منذ بداية انطلاقته في القمة، وأنهم فخورون باستمرار رعايتهم لهذا الحدث العالمي الكبير منذ انطلاقته.

وأضاف خلال كلمته في حفل مراسم القرعة إن رعايتنا لإسطبلات جودلفين والتي تعتبر من أبرز الإسطبلات العالمية وتمتاز بشهرة دولية، يعتبر نجاحاً لنا وكذلك إلى جانب رعايتنا لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية.

وقال أحمد خوري، طيران الإمارات أسهمت في دعم تطور دبي وذلك عن طريق رعاية أحداث كبرى مثل كأس دبي العالمي والذي يعد مهماً بالنسبة لنا. وكنا مرتبطين بتلك الفعاليات منذ عام 1996 ونتمنى أن يستمر الحدث من أقوى إلى أقوى.

وأضاف، أننا عندما نسترجع ذاكرتنا حول العالم فإننا نكون قد ربطنا العالم، وباعتبارنا كشركة طيران فإن لدينا العديد من المحطات فإننا نساعد الجمهور ليشعر بالطاقة والحيوية والحماس وقوة الارتباط، كما يحدث يوم السبت المقبل، وإننا نكون مرتبطين معكم بالحدث للاستمتاع بلحظات مثيرة من كأس دبي العالمي، متمنياً الحظ والتوفيق والنجاح للخيول المشاركة والفرسان العالميين.

وأكد أن طيران الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً مع السباقات العالمية، كما أسهمت في أن يصبح سباق كأس دبي العالمي من أبرز السباقات العالمية المستأثر باهتمام عشاق السباق على المستوى العالمي.

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