سعيد بن سرور : «ريل وورلد» قادر على تحقيق حلم « العاشرة »

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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اعتبر مدربنا الوطني العالمي سعيد بن سرور، البوابة رقم 6 التي ينطلق منها «ريل وورلد» موقعاً ممتازاً في انطلاقة الشوط الرئيس، مشيراً إلى أن هذا الموسم وسط المتسابقين يعتبر المناسب في مثل هذه السباقات القوية بين نخبة الخيول التي تتقارب فيها الحظوظ، وقال بن سرور: «إن «ريل وورلد» من الخيول الممتازة من خلال تدريباته ونتائجه في الفترة الأخيرة سواء في بريطانيا وفرنسا العام الماضي، أو في دبي في أول مشاركة له»، وأضاف أنه راضٍ تماماً عن مستواه ، وقال إن مستوى الحصان يؤهله للمنافسة بقوة على المضمار الرملي، وتمنى أن يوفق الفارس كريستوف سوميلون في انطلاقة السباق، حيث إن الانطلاقة تعتبر مؤشراً قوياً في مسار السباق، وقال بن سرور إنه يشعر بالحماس وقدرة «ريل وورلد» على الفوز ليحقق معه حُلم الفوز العاشر.

وتوقع بن سرور أن يكون سباق الشوط الرئيس، سريعاً منذ نقطة الانطلاقة وحتى النهاية، ومن الصعوبة تحديد أي الخيول القريبة من الفوز لأن المنافسة تعتبر مفتوحة بين جميع الخيول المشاركة، مشيراً إلى أن الخيول التي ستكون في مقدمة السباق في البداية تكون أقرب للفوز، وهذا يؤكد أهمية أن تكون الانطلاقة جيدة، وقال بن سرور: «إن السباق سيكون مفتوحاً لتحقيق الفوز من واقع مشاركة نخبة الخيول».

وأوضح صاحب الرقم القياسي في الفوز بكأس دبي العالمي «9 مرات» أنّ الفوز في هذا السباق القوي حلم كل مدرب، وبطبيعة الحال يحلم بتحقيق الفوز ليضاف إلى سجله القياسي في هذه الأمسية ، وقال: «إن الخيول التي تشارك في النسخة 26 تختلف عن الخيول السابقة وبالنسبة لـ «ريل وورلد» يعتبر من الخيول التي لها وزنها ومكانتها في السباقات الأوروبية ودبي».

وعبّر بن سرور عن فخره بارتباطه الوثيق بالمشاركة في كأس دبي العالمي والنتائج القياسية التي حققها ابتداءً من فوز «المتوكل» بالكأس العالمي في عام 1999 وحتى «ثندرسنو» الذي حقق الفوز مرتين على التوالي في إنجاز غير مسبوق.

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