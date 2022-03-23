سالم بن غدير: ثقتنا كبيرة بـ «هايبوثيتيكال»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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قال المدرب الإماراتي سالم بن غدير، إن انطلاق «هايبوثيتيكال» من البوابة العاشرة بعد نتائج قرعة كأس دبي العالمي، قد يضعه تحت الضغوطات منذ انطلاقة السباق، ورغم أن القرعة وضعته في البوابة الخارجية إلا أن ثقته كبيرة بـ «هايبوثيتيكال»، مشيراً إلى أن الحصان جاهز للمنافسة خاصة بعد فوزه بثلاثة سباقات، كما أن البرنامج الصيفي سار وفق الخطة المرسومة ليشق طريقه بنجاح نحو المشاركة في الحدث الكبير كأس دبي العالمي.

وأضاف بن غدير، إن النسخة الحالية تعتبر من أقوى النسخ في تاريخ كأس دبي العالمي، عطفاً على المشاركة القوية في الشوط الرئيس في ظل وجود 6 أسماء حالفها الفوز في سباقات الفئة الأولى، وقال: «النسخة 26 ستجمع أفضل خيول العالم في السباقات ذات المسافات المتوسطة على الأرضية الرملية».

وتابع: «أفضل الأسماء ستتواجد في مضمار ميدان العالمي يوم السبت المقبل، حيث تم دعوة أقوى الخيول على مستوى العالم للمشاركة في الحدث وبمعايير عالية جداً، ولن تحسم المنافسة في كأس دبي العالمي سوى تفاصيل صغيرة ستحدد بطل النسخة 26 في ظل تقارب المستويات».

وأكد بن غدير، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وضع أهدافاً عالمية وراء تنظيم الحدث السنوي كأس دبي العالمي، وهو استقطاب نخبة خيول العالم وأفضلها من مختلف الدول والقارات كي تتواجد في الإمارات، وقد تحقق الحلم منذ النسخة الأولى عام 1996، موضحاً أن الحدث يواصل النمو والتطور من عام إلى آخر، حيث يقف وراء هذا النجاح فرق عمل تعمل جاهدة لإقامة الحدث بما يليق باسم وسمعة الإمارات ودبي، خاصة وأن كأس دبي العالمي حجز مكانه على خارطة العالم ليكون بين الأعظم والاغلى والأمتع.

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