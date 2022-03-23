قرعة مفتوحة التوقعات للنسخة الـ 26 لكأس دبي العالمي

المصدر: دبي- بهاء الدين عطا، ياسر قاسم، خالد المهيري، وعلي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقيمت يوم أمس في «دبي أوبرا»، مراسم قرعة النسخة الـ 26 لكأس دبي العالمي، بحضور الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، وأحمد خوري، نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة غرب آسيا والمحيط الهندي، وعدد من المسؤولين، بالإضافة إلى الملاك والمدربين والفرسان المشاركين في الأمسية العالمية التي ستقام يوم السبت المقبل، وتبلغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار.

احتفاء عالمي

ورحب الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بالضيوف المشاركين، مؤكداً أن الأمسية العالمية والتي نحتفي فيها بالتنافس والإثارة والمتعة التي نستمدها من نبل وأصالة الخيول التي نعتز بها كجزء من تراثنا.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم إن كأس دبي العالمي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 1996 يجسد رؤية فارس العرب لتأسيس قاعدة قوية للسباقات الرفيعة بالمنطقة، متشبعاً بقوة العزيمة وعشق المركز الأول، وإنه لشرف كبير أن نستضيف نخبة خيول العالم الأبطال في هذا الصرح العملاق مضمار «ميدان»، للتنافس بروح رياضية لانتخاب الأبطال الحقيقيين، وهذا كان شأن الحفل طوال ربع القرن الماضي، ورسالته في إظهار أفضل الخيول على مختلف الأرضيات والمسافات والإعمار.

وأضاف على مدى 15 دورة ماضية، شهد كأس دبي العالمي تنظيم 189 سباقاً، ومشاركة 32 دولة، و 473 مدرباً، و321 فارساً، وحققت الخيول المقيمة بالدولة 85 فوزاً في تجسيد صريح للندية والتنافسية، ما يجعله بسهولة الحدث الأكثر تنوعاً وعولمة في رياضة السباقات حول العالم.

الثقل النوعي

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم: بينما نفتتح الدورة العام الأول من المسار نحو اليوبيل الذهبي، يسعدنا أن النسخة الحالية من الحدث تسير على نفس المستوى من حيث كثافة المشاركة الدولية، والثقل النوعي، والتنوع الجغرافي للمشاركين، ما يتوقع أن يسفر عن نجوم تتطلع إليهم الصناعة وهي على مشارف موسم جديد، وهذا ما يتناغم مع هوية دبي كحاضنة للمتميزين والمبدعين، ومحفز للتنافس الإيجابي والمثابرة نحو الأفضل، تأكيداً لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: (في سباق التميز لا يوجد خط للنهاية).

وأضاف، بينما يكشف كأس دبي العالمي عن أنبل وأجود خيول السباقات، فهو أيضاً يبرز تراث وحضارة دولة الإمارات في هذا المحفل الرياضي الأكبر بالدولة، ليس فقط للموجودين هنا، بل أيضاً لمئات الملايين عبر البث الإعلامي والرقمي حول العالم، وبالتالي يمثل ربطاً وتقارباً بين الشعوب والأمم، وحدثاً من العالم إلى العالم.

شكر مقدر

وأعرب الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم عن تقديره لرعاة أشواط الأمسية والتزامهم ودعمهم وإيمانهم برسالة الحدث وهم: «طيران الإمارات»، «لونجين»، «موانئ دبي العالمية»، «اتلانتس دبي»، «مبادلة»، «عزيزي للتطويرالعقاري »، «الطاير للسيارات»، «نخيل»، «إثراء دبي».

كما تقدم الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بالشكر للملاك وممثليهم، والمدربين والفرسان، سواء الحاضرين معنا أو المتابعين لنا من البعد، ونقدر عالياً التخطيط والجهود والموارد المبذولة للمشاركة في الحدث، ومساهمتهم القيمة في خلق الإثارة التي نفتخر بتقاسمها مع العالم، وندعوكم لمواصلة الاستمتاع بفعاليات كأس دبي العالمي، متمنين لكم حظاً أوفر في قرعة بوبات الانطلاق نحو المجد.

قرعة مفتوحة

وجاءت نتائج قرعة شوط كأس دبي العالمي لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» برعاية «طيران الإمارات» والبالغ قيمة جوائزه 12 مليون دولار أمريكي، مفتوحة التوقعات، إذ أسفرت القرعة عن وقوع المرشح الأبرز الأمريكي «لايف إز غود» بطل «بريدرز كب مايل» و«كأس بيغاسوس العالمي» في البوابة رقم «1»، «ايرو تريم» الفائز بسباق «بريمي لاتينو امريكانو» والحاصل على لقبين في الأوروغواي في البوابة رقم «2»، وصيف النسخة الماضية الياباني «شوا ويزارد» في البوابة رقم «3»، «غروسر جاك» للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز في البوابة رقم «4»، وصيف كأس السعودية «كنتري غرامر» لـ«إسطبلات زيدان للسباقات وكومونولث ثرابريدز» في البوابة رقم «5 »، «ريل ورلد» لجودلفين بطل «زعبيل مايل» في البوابة رقم « 6 »، «هوت رود شارلي» بطل «الجولة الثانية - بطولة آل مكتوم للتحدي» في البوابة رقم « 7 »، «ميد نايت بيربن» ثالث كأس السعودية في البوابة رقم « 8 »، «ماجني كورس» لجودلفين صاحب المركز الثالث النسخة الماضية في البوابة رقم « 9 »، «هايبوثيتيكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بطل «الجولة الثالثة - بطولة آل مكتوم للتحدي» في البوابة رقم « 10 »، ووصيف الجولة «ريمورز» لـ«إسطبلات الراشد» في البوابة رقم « 11 ».

باقي الأشواط

كما شهدت الأمسية إقامة قرعة شوط «القوز للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» على المضمار العشبي برعاية «عزيزي للتطوير العقاري» البالغ قيمة جوائزه 1.5 مليون دولار، «دبي جولدن شاهين» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي برعاية «اتلانتس دبي» البالغ قيمة جوائزه 2 مليون دولار، «دبي تيرف» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» على المضمار العشبي برعاية «موانئ دبي العالمية» البالغ قيمة جوائزه 5 ملايين دولار، و«لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار على المضمار العشبي برعاية «لونجين» البالغ قيمة جوائزه 6 ملايين دولار.

تكريم الجهات

قام الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم خلال الأمسية بتكريم الجهات الداعمة للحدث العالمي، وهم وزارة الدفاع، مكتب وزارة الخارجية والتعاون والدولي في دبي، القيادة العامة لشرطة دبي، ديوان صاحب السمو حاكم دبي، هيئة الطرق والمواصلات، هيئة كهرباء ومياه دبي، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، الإدارة العامة للدفاع المدني، دائرة الاقتصاد والسياحة دبي، بلدية دبي، هيئة الصحة دبي، هيئة الثقافة والفنون دبي، جهاز الرقابة المالية، المجلس التنفيذي لحكومة دبي، دائرة التشريفات والضيافة، دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، المكتب الإعلامي لحكومة دبي، شركة أبوظبي للإعلام، قطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، دار الخليج، هيئة الإمارات لسباق الخيل، اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز