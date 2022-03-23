العظب:رسالة تؤكد تحملنا مسؤولية تطوير هذه الرياضة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل في تصريحات خاصة لـ «البيان الرياضي» أن المزاد العالمي يعكس نجاح وتميز مدينة دبي من الناحية التنظيمية وتقديم كل شيء جديد يساهم في دعم واستدامة سباقات الخيل في الإمارات و المنطقة، بفضل الرؤية الثاقبة وتوجيهات فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، التي تعد بالنسبة لنا النبراس و من خلاله وضعنا هذه الخطة عبر إقامة هذا المزاد الذي سيتم من خلاله عرض أقوى السلالات العالمية، وكذلك يعكس مدى تطور رياضة الفروسية وسباقات الخيل في الإمارات.

مسؤولية

وأضاف إن إقامة هذا المزاد العالمي هي رسالة بأننا لدينا مسؤولية نتحملها في هذه الرياضة، خاصة أننا الرواد في هذا المجال، إذ تمثل الخيول عمر السنتين احد الأركان لسباقات الخيل في المنطقة، والهدف منه دعم جميع الأشقاء في المنطقة، مشيداً بتواجد أبرز الملاك والمدربين في المنطقة و العالم وهذا بحد ذاته نجاح كبير لنا.

مستقبل

وعن مستقبل استمرارية إقامة هذا المزاد في النسخ المقبلة من كأس دبي العالمي،قال: إن جميع المؤشرات تؤكد نجاحنا، ولكن في الوقت ذاته، وبحسب توجيهات إدارة نادي دبي لسباق الخيل سوف تخضع هذه التجربة للتقييم، لكي يتطور هذا الحدث مستقبلاً، مضيفاً بأن هناك المزيد من الأفكار والخطط التي تصب في هذا الاتجاه سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.

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