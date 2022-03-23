مزاد دبي الاستعراضي «بريز اب» في «ميدان» اليوم

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا - خالد المهيري

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ينطلق في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم على مضمار «ميدان» العالمي، مزاد دبي الاستعراضي «بريز اب» الأول من نوعه في المنطقة، والذي يقام بتنظيم نادي دبي لسباق الخيل بالتعاون مع دار مزادات «جوفز» العالمية الشهيرة.

وسيعرض المزاد، 69 خيلاً تنحدر من أرفع السلالات في أوروبا والعالم، كما يمثل هذا الحدث فرصة مثالية أمام ملاك الخيول في المنطقة والعالم للاطلاع على مجموعة من الخيول من سن السنتين تعد من الأفضل نسباً ومواصفات، والمشاركة في المزاد لاقتناء ما يفضلون منها، حيث يمثل المزاد خطوة مهمة في تعزيز مكانة دبي كواحدة من أبرز مراكز صناعة السباقات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أفضل الوجهات

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: إنه بفضل قيادة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» نهدف إلى أن نكون الأفضل فيما نقوم به، وهذا يعني توفير جميع الإمكانيات والدعم لجعل دبي واحدة من أفضل الوجهات للفرسان ومحبي السباقات وأصحاب الخيل مع ضمان استمرارنا في تعزيز الخبرات في جميع الجوانب المتعلقة بسباقات الخيل محلياً ودولياً.

ورحب بالجميع في النسخة الأولى من مزاد دبي «بريز اب» المقام بالتعاون مع مجموعة «جوفز» العالمية، مضيفاً بأن هذا هو المزاد الأول من نوعه في المنطقة، وسيوفر للملاك فرصة فريدة لشراء الخيول من عمر السنتين تم اختيارها خصيصاً للمنافسة في دبي وجميع أنحاء العالم، والجدير بالذكر أن العديد من الخيول المعروضة من نسل فحول رائدة في العالم وترتبط بالخيول التي ازدهرت في هذه المنطقة، ولدينا مجموعة قوية من الخيول التي سيتسنى لنا رؤية أدائها خلال استعراضها على أرضية مضمار «ميدان».

وأضاف: إن مزاد دبي «بريز اب» يعد حدثاً جديداً خلال أهم أسبوع للسباقات هنا في دبي ودولة الإمارات، والذي سيختتم بالدورة الـ 26 من كأس دبي العالمي يوم السبت المقبل.

وتقدم الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بالشكر لجميع القائمين على عملهم الجاد ودعمهم لهذا المزاد، متمنياً لجميع محبي سباقات الخيل والقادمين إلى دبي أسبوعاً آمناً وممتعاً خلال كأس دبي العالمي.

استعراض الخيول

وكان المضمار التدريبي بـ«ميدان» قد شهد صباح أمس استعراض الخيول التي ستعرض في مزاد دبي الاستعراضي «بريز اب»، بحضور الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، والشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم.

كما شهد الاستعراض المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل،واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، وحمد الشامسي نائب المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، وعدد من الملاك والمدربين المحليين والعالميين.

أقوى السلالات

ويتضمن المزاد عرض أقوى السلالات العالمية من أمثال أبناء الفحول: «أمريكان فيرو»، «أروجيت»، «كيرلن»، «دارك أنجل»، «دباوي»، «أكسيد أند أكسل»، «فرانكل»، «جن رنر»، «انتو مسشيف»، «إنفينسيبل سبريت»، «جستفاي»، «كودياك»، «كينجمان»، «لوب دي فيجا»، «مهماس»، «مور ذان ريدي»، «نايت أوف ثندر»، «بيونير أوف ذا نايل»، «شوكيسينج»، «سيوني»، «ستارسبانجلد بانر»، «أنكل مو»، و «ووتون باسيت».

اهتمام

ومن قائمة الخيول التي تحظى بالاهتمام في المزاد، مهر ينحدر من نسل الفرس «بولار ريفر» الفائزة بسباقي «ألف جينيز الإمارات» (الفئة الثالثة ) و«أوكس الإمارات» في العام 2016، والمهر ينحدر من نسل الفحل «أمريكان فيرو»، ومن ضمن القائمة مهر ينحدر من نسل الفرس «بيبنج فاون» التي ركضت تحت إشراف المدرب إيدان أوبراين في كولمور، والتي تنحدر من نسل الفحل «دنهيل».

كما سيكون الفحل «هوكبيل» الذي فاز بشعار جودلفين في 10 مناسبات مختلفة، كان أهمها سباق إكليبس ستيكس (الفئة الأولى ) بمضمار سنداون عام 2016، وسباق دبي شيماء كلاسيك (الفئة الأولى ) في عام 2018، حاضراً ممثلاً عبر خيل من نسله في المزاد بمهر من نسل الفرس «سمارا مارا» ابنة الفحل «بيج باد بوب».

نفس الأمر بالنسبة للفحل الأشهر عالمياً، وفي دولة الإمارات «دباوى»، الذي حقق أبناؤه أرقاماً قياسية في أوروبا وتصدر قوائم الفحول في كرنفال 2022، كما يقدم في المزاد مهرة، وهي أخت غير شقيقة لفائز وتنحدر من نسل «جويفول هوب» ابنة «شمردل» الفائزة بسباق مصنف، وشقيقة الفائز بالداربي الإيطالي «كراكجاك كينج».

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