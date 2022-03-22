"دبي ميلينيوم" سجل حافل من الإنجازات ورقم قياسي أسطوري

المصدر: وكالات

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على مدار النسخ الماضية التي أقيمت حتى الآن من كأس دبي العالمي "سباق الخيول الأضخم في العالم"، وفي ظل مشاركة أفضل خيول العالم، لم يستطع أي جواد تحطيم الرقم القياسي المسجل في الشوط الرئيسي باسم الأسطورة "دبي ميلينيوم" وقدره 1:59:50 دقيقة، والذي حققه في النسخة الخامسة لكأس دبي العالمي عام 2000، ولم ينجح أي حصان آخر في تحطيمه على مدار 21 عاما.

وترجع ملكية "دبي ميلينيوم" إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والذي كان وصفه بأنه أفضل جواد اقتناه على الإطلاق.

وأثار هذا المهر الجذاب الأعجاب منذ مراحل مبكرة في حياته، كان اسمه في الأصل "يازر" وتعني "الغزال الأبيض"، وقد حصل على اسمه الأسطوري الحالي بعد أن اكتشفه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كواحد من أكثر الخيول الناشئة الواعدة بين أقرانه في تلك السن، إن لم يكن على الإطلاق.

ونجح "دبي ميلينيوم" الذي ولد في مزرعة دلهام هول في عام 1996، في تحقيق زمن قياسي في الشوط الرئيسي لكأس دبي العالمي عام 2000 بلغ 1:59:50 دقيقة، ومن وقتها لم ينجح أي مهر أخر في تحطيم هذا الرقم.

وبالرغم من أن ''دبي ميلينيوم'' انطلق من بوابة بعيدة، إلا أنه سرعان ما تمركز في مقدمة الخيول على الجانب الداخلي للسياج، واستمر في تقدمه وعندما وصل إلى خط النهاية كان يبعد عن أقرب منافسيه بفارق ستة أطوال.

وفي ذلك اليوم تمكن من تحقيق زمن قياسي لمضمار ند الشبا ظل صامداً حتى اليوم، علماً بأن دبي ميلينيوم يمتلك سجلاً حافلاً بالانتصارات، حيث فاز في 9 سباقات من أصل عشر مشاركات.

وتوج دبي ميلينيوم بلقب "حصان العام في الإمارات"، ونال تصنيفاً عالياً من هيئة "التايم فورم"، وتصدر قائمة التصنيفات الدولية في عام 2000 برصيد 134 رطلاً.

ويحمل "دبي ميلينيوم" دماء نادرة تنحدر من نسل أفضل فحلين في تاريخ سباقات الخيول المهجنة الأصيلة من خلال "نورثرن" دانسر من ناحية الأم و"ريز انيتف" من ناحية الأب، وجدته "فل اسبين" توجت بلقب أفضل فرس منتجة في أميركا.

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