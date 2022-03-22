قرعة كأس دبي العالمي في «دبي أوبرا» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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تتجه أنظار العالم في الخامسة من عصر اليوم إلى «دبي أوبرا»، التي تستضيف مراسم قرعة النسخة الـ 26 لكأس دبي العالمي، بالإضافة إلى 4 أشواط أخرى، هي «القوز للسرعة»، «دبي جولدن شاهين»، «دبي تيرف»، «لونجين دبي شيماء كلاسيك».

وهذه المرة الأولى التي تقام فيها مراسم القرعة خارج مضمار «ميدان»، إذ حرصت اللجنة المنظمة للحدث العالمي على إبراز أهم معالم مدينة دبي، وستكون المفاجأة الكبرى هي بروز اسم الحصان والبوابة على واجهة «برج خليفة» في لقطات حية ومباشرة أثناء عملية إجراء القرعة.

وكانت أجريت في هيئة الإمارات لسباق الخيل أمس قرعة 4 أشواط وهي، «دبي كحيلة كلاسيك» لمسافة 2000 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة «الفئة الأولى» برعاية «إثراء دبي» والبالغ قيمة جوائزه مليون دولار، «جودلفين للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» برعاية «نخيل» والبالغ قيمة جوائزه مليون دولار، «كأس دبي الذهبي» لمسافة 3200 متر «الفئة الثانية» برعاية «الطاير للسيارات» والبالغ قيمة جوائزه مليون دولار، و«ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية» برعاية «مبادلة» والبالغ قيمة جوائزه مليون دولار.

الشوط الرئيس

ويشهد الشوط الرئيس «كأس دبي العالمي» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» برعاية «طيران الإمارات» والبالغ قيمة جوائزه 12 مليون دولار مشاركة 11 خيلاً عالمياً، وسيدفع فريق جودلفين في هذا الشوط بـ «ريل ورلد» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و«ماجني كورس» صاحب المركز الثالث في السنة الماضية بإشراف المدرب أندريه فابر، ويشهد الشوط مشاركة «هايبوثيتيكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بطل «الجولة الثالثة - بطولة آل مكتوم للتحدي» للخيول المهجنة الأصيلة بإشراف المدرب سالم بن غدير، ووصيف الجولة «ريمورز» لـ«إسطبلات الراشد» بإشراف المدرب بوبات سيمار.

وستكون الخيول الأمريكية منافسة قوية على اللقب، يتقدمها «لايف إز غود» بطل «بريدرز كب مايل» و«كأس بيغاسوس العالمي»، «هوت رود شارلي» بطل «الجولة الثانية - بطولة آل مكتوم للتحدي»، «كنتري غرامر»، و«ميد نايت بيربن» اللذان احتلا المركزين الثاني والثالث في كأس السعودية الشهر الماضي.

عرض

ومن جانب آخر، يشهد المضمار التدريبي بـ«ميدان» صباح اليوم استعراض الخيول التي ستعرض في مزاد دبي الاستعراضي «بريز اب» الأول من نوعه في المنطقة، والذي سيقام يوم الـ 23 من الشهر الجاري، بتنظيم نادي دبي لسباق الخيل بالتعاون مع دار مزادات «جوفز» العالمية الشهيرة، وسيعرض المزاد، 69 خيلاً تنحدر من أرفع السلالات في أوروبا والعالم، كما يمثل هذا الحدث فرصة مثالية أمام ملاك الخيول في المنطقة والعالم للاطلاع على مجموعة من الخيول من سن السنتين تعد من الأفضل نسباً ومواصفات، والمشاركة في المزاد لاقتناء ما يفضلون منها، حيث يمثل المزاد خطوة مهمة في تعزيز مكانة دبي كواحدة من أبرز مراكز صناعة السباقات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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