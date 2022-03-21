مربط دبي يتألق في «دولية الجواد العربي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تألق مربط دبي للخيول العربية في منافسات وختام بطولة دبي الدولية للجواد العربي في نسختها التاسعة عشرة التي شهدتها القاعة المغطاة بمركز دبي للمؤتمرات أول من أمس، وذلك بحصد نصف الكؤوس الذهبية من البطولة وثلاث فضيات واحدة منها للشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم. وفرض مربط دبي سطوته الجمالية على نخبة من الخيول المتنافسة التي بلغ عددها 150 خيلاً تمثل الصفوة العالمية لجودة الخيل العربية الأصيلة راهناً.

وافتتحت الإنجازات الذهبية لمربط دبي في البطولة المهرة «دي إكسبو» وهي من الفحل العالمي «دي سراج» والفرس «إيلي جهارا» ونالت المهرة «دي نجلة» وهي أيضاً من الفحل دي سراج والفرس إيلي فلامينكا الكأس الفضية.

وأحرزت «دي بيسان» من الفحل «دي سراج» والفرس «آر إي إتش روزالينا» الكأس الذهبية الثانية للمربط، أما في بطولة «الأمهار بعمر سنة» فقد تمكن إنتاج مربط دبي من الفحل «دي سراج» من نيل الكأس الفضية .

وكانت من نصيب المهر«اس ام مشهور» الذي تعود ملكيته للشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم. وعزز مربط دبي حضوره الذهبي بكأس ذهبية ثالثة في بطولة «الأمهار» مع المهر «دي شهار» وهو من الفحل إكسكاليبور إي إيه والفرس دي شيهانة، ثم أضاف كأساً فضية ثالثة في بطولة الأفراس مع الفرس الفاتنة «دي فنانة» وهي من الفحل إكسكاليبور إي إيه والفرس إيلي فلامينكا.

يوم مفتوح

من جهة ثانية نظم مربط دبي يوماً مفتوحاً أمام الجمهور وعشاق الخيل العربية، وكان في استقبال الوفود المشاركة في بطولة دبي الدولية من مختلف قارات العالم المهندس محمد التوحيدي المشرف العام ومدير عام المربط وعبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي الذي قام بتقديم أطوار العروض والمعلومات، وتم استعراض الخيول البطلة التي توجت في البطولة.

إضافة إلى عدد كبير من الخيول العالمية التي سطرت أمجاداً في ميادين الجمال الدولية. وقد استمتع الحضور بعروض شيقة في الميدان العشبي بالمربط. كما قام الزوار بجولة في اسطبلات الخيول والتقطوا صوراً تذكارية مع الخيول التي ملأ صيتها البطولات الدولية. واستمع الزوار إلى شروح عن قصص نجاح الإنتاج العالمي للخيل العربية الأصيلة محلياً في مربط دبي.

تميز

أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي عن سعادته بالنتائج التي حققتها خيول المربط في البطولة واصفاً إياها بأنها إحدى أقوى الدورات في تاريخها بالنظر إلى مستوى الخيول المشاركة التي تمثل صفوة الإنتاج العالمي المعاصر سواء بالنسبة للخيول العالمية البطلة أو بالنسبة للإنتاج الجديد من الأمهار والمهرات.

وقال التوحيدي: «النتائج التي حصدها المربط في البطولة كانت في مستوى الإنتاج الجديد الذي يقوده الفحل العالمي دي سراج إذ أكد أنه خير خلف لخير سلف. أغلب أبطال دبي الدولية كان من إنتاج دي سراج ومربط دبي. ومن جميل ما أهدت دبي للعالم من أجود الخيل العربية الأصيلة المهرة دي إكسبو التي تحمل اسم الحدث العالمي إكسبو 2020.

واختتمت المهرة دي إكسبو إنجازاتها في الموسم في عرينها العالمي دبي التي ستسدل الستار على أبرز تجمع دولي نهاية الشهر الجاري، وهي إحدى هدايا دبي المتميزة لعالم الخيل العربية، مهرة يتوقع لها مستقبل مبارك يشبه جمال الوطن، وسيكون لها شأن في الإنجاز العالمي والإنتاج المتميز».

بدوره عبر عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن سعادته بالحصيلة المتميزة للمربط في النسخة التاسعة عشرة التي أثمرت للإنتاج الجديد ولا سيما من الفحل دي سراج نصف ذهب ونصف فضة البطولة. وقال المرزوقي: «إنها حصيلة تضاف إلى الإنجازات القياسية العالمية لمربط دبي.

لقد كسب المربط خيولاً جديدة قادرة على المنافسة العالمية بمنتهى السهولة. وسيكون موعدها الموسم الخارجي بعد شهر رمضان المبارك، وستعزز الطفرة الجديدة للإنتاج المحلي بمستوياته العالمية التي يقودها أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم وابنه ملك الإنتاج العالمي الجديد الفحل دي سراج».

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