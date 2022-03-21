«الفروسية» يكرم أبطال قفز الحواجز المتأهلين للبطولات العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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كرم اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أول من أمس، فرسان الإمارات المتأهلين للبطولات العالمية لقفز الحواجز المقررة في العام 2022، وقدم اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس الاتحاد دروعاً تذكارية للفرسان تقديراً لجهودهم، وما قدموه من مستويات فنية رفيعة، أهلتهم للمشاركة في البطولات العالمية الكبرى.

جاء ذلك خلال ختام منافسات بطولة الإمارات لقفز الحواجز في نسختها الـ 23، التي استضافتها أكاديمية بوذيب للفروسية، بحضور أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية.

وشمل التكريم الفارس عبد الله حميد المهيري المتأهل إلى نهائي كأس العالم بألمانيا، والمقررة شهر أبريل المقبل، والفرسان محمد عمران العويس، وعبد الله محمد المري، وحمد علي الكربي، وعلي حمد الكربي، ومحمد أحمد العويس، ومحمد غانم الهاجري، وعبد الله حميد المهيري المتأهلين لبطولة العالم للفروسية بالدنمارك، والتي ستقام أغسطس المقبل، والفارس خالد أحمد الحمادي المتأهل لبطولة العالم للشباب في شهر مايو المقبل.

كما تم تكريم كل من خالد العيد، مدرب المنتخب الأول لقفز الحواجز، وحمد الكربي، مدرب منتخبات الفئات السنية.

إشادة

وأشاد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي بالإنجاز الذي سجله فرسان الإمارات، وبالمستويات الفنية، التي ظهر عليها فرسان القفز، خلال منافسات التأهل، وتحقيقهم هذه النتائج الرائعة، والتي بلا شك خطوة كبيرة، يسعون خلالها نحو القمة، وإلى رفع راية بلادهم عالياً في هذه الرياضة.

وقال: هذا الإنجاز المميز هو ثمرة الدعم اللامحدود الذي تجده فروسية الإمارات، والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة.

وأضاف: التأهل للفعاليات العالمية المختلفة يؤكد أن الحركة الرياضية عموماً، ورياضة القفز خصوصاً، تقدمت خطوات كبيرة، مشيراً إلى أن اتحاد الفروسية سيواصل سعيه دائماً في تطوير رياضة القفز، لتواصل إنجازاتها في المسابقات المحلية، والمحافل العالمية.

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