"دبي أوبرا" تستضيف النسخة الاستثنائية من قرعة كأس دبي العالمي 2022

المصدر: وكالات

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تستضيف "دبي أوبرا" في الخامسة من مساء غد "الثلاثاء"، مراسم قرعة الشوط الرئيسي لكأس دبي العالمي، أحد أهم وأكبر الفعاليات في رياضة الخيل في العالم، إلى جانب 4 أشواط أخرى، في احتفالية استثنائية جديدة للنسخة الـ 26 من السباق.

وقررت إدارة السباق إقامة القرعة في هذا المعلم الفني الشهير الذي يمزج بين الأصالة والمعاصرة ويعد من أبرز معالم دبي.

وتبشر النسخة السادسة والعشرين من الكأس بالمزيد من الإثارة والمفاجآت في ظل مشاركة نخبة من الخيول المنتقاة بعناية لحصد الجوائز المالية الكبيرة البالغ مجموعها 30.5 مليون دولار، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيسي الذي يقام برعاية طيران الإمارات بمشاركة 11 خيلاً، ليحافظ الحدث بالتالي على مكانته كأحد أغلى أيام السباقات في العالم.

وتسهم القرعة في تحديد بوابات الانطلاقة لكل جواد في السباق الذي سينطلق يوم السبت المقبل، وعلى ضوء ذلك تتحدد حظوظ كل مشارك في السباق، وتبرز أهمية القرعة في كونها تمنح الخيول التي تأتي في البوابات المتوسطة "5" و"6" و"7" و"8" أفضلية انطلاق مريحة مقارنة بالخيول التي تضعها القرعة في بوابات قريبة من الحافتين الداخلية والخارجية، عبر البوابتين الأولى والأخيرة.

وتجرى مراسم القرعة بمشاركة عدد من الملاك والمدربين، وتعتبر الإعلان الرسمي عن انطلاقة النسخة السادسة والعشرين، حيث تجري قرعة الشوط الرئيسي بطريقة تشمل أسماء الخيول المشاركة، ويتم سحب الاسم بطريقة عشوائية، ويكشف عن هوية الحصان، ومن ثم يقوم ممثل الحصان ليختار أحد المجسمات التي ترمز إلى البوابات التي سينطلق منها الجواد.

وكانت هيئة الإمارات لسباقات الخيل قد أجرت قرعة الـ4 الأشواط الأولى أمس، وهي دبي كحيلة كلاسيك "ج1"، وجودلفين مايل "ج2"، وكأس دبي الذهبي "ج2"، وداربي الإمارات "ج2".

ويمثل الإمارات في الشوط الرئيسي، 4 من أبرز خيولها وهي: "ريال ورلد" لجودلفين بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، صاحب الـ 9 بطولات بكأس دبي العالمي، وهذا المهر فائز في عدد من سباقات الفئات في أوروبا، كما فاز بسباق زعبيل مايل "ج2" على العشب في ميدان في يناير الماضي.

وتدفع إسطبلات جودلفين بالحصان "ماجني كور" الذي يتدرب في فرنسا بإشراف أندريه فابر، وكان قد حقق المركز الثالث بكأس دبي العالمي 2021.

وتعول الآمال الإماراتية على الجواد "هايبوثيتيكال" المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بإشراف المدرب سالم بن غدير، وذلك بعد الأداء القوي الذي قدمه الجواد منذ بداية الموسم، وفوزه مطلع هذا الشهر في الجولة الثالثة من "آل مكتوم للتحدي" في أمسية السوبر ساترداي البروفة الختامية من حيث المسافة والمضمار لكأس دبي العالمي، ويشارك الحصان "ريمورز" المملوك لإسطبلات الراشد بإشراف بوبات سيمار الذي قد حل وصيفاً خلف "هايبوثيتيكال" في السباق الأخير.

أما الخيول الأمريكية فيمثلها 4 خيول، ويتصدرها المهر "لايف إز جود" الذي يدربه تود بليتشر والفائز بسباق بريدرز كب مايل "ج1" وكأس بيجاسوس العالمي "ج1" في آخر مشاركتين وصاحب 4 انتصارات في مشاركته الخمسة الأخيرة، كما يمثل أمريكا الفائز بالفئة الأولى "هوت رود شارلي" بإشراف المدرب دوج أونيل والذي ظل يتدرب في دبي منذ يناير وحقق فوزاً في الجولة الثانية من تحدي آل مكتوم "ج2" في آخر مشاركة، إضافة إلى الفائز بالفئة الأولى "كنتري جرامر" بإشراف بوب بافرت و"ميد نايت بيربن" بإشراف ستيف اسموسين اللذين شغلا المركزين الثاني والثالث في كأس السعودية "ج1" في 26 فبراير.

وتدفع الجياد اليابانية بممثلها "شاوا ويزارد" وصيف كأس دبي العالمي 2021، والساعي لتكرار إنجاز الفرس "فيكتوار بيسا" التي أهدت اليابان لقبها الوحيد في شوط "كأس دبي العالمي" في نسخة عام 2011.

وتضم المجموعة الدولية مشاركة من أوروجواي من خلال الفائز في بريميو لاتينو أمريكانو "ج1" والحاصل على لقبين في الأوروجواي "أيرو تريم" بإشراف المدرب أنطونيو سينترا.

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