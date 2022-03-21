إبراهيم سبيل يهدي «الوثبة» لقب «أبوظبي الختامي للقدرة»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أهدى الفارس إبراهيم علي سبيل، إسطبلات الوثبة العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لقب سباق مهرجان أبوظبي لمسافة 120 كلم الختامي في موسم سباقات القدرة بقرية الإمارات العالمية بالوثبة، على صهوة «تشا شهم»، بعد منافسة قوية خلال السباق، الذي شهد مشاركة 127 فارساً وفارسة على صهوة نخبة الخيول من أبرز الإسطبلات الكبيرة، التي تنافست من أجل النهاية السعيدة في ختام موسم الوثبة وسط تفاعل كبير من عشاق الخيول ومحبي سباقات القدرة.

وجاء فوز إبراهيم سبيل، بعد أداء قوي ونجاحه في المحافظة على صدارة السباق، خلال المراحل الأربعة، على صهوة «شهم» في أول مشاركة له بسباق 120 كلم، وثاني فوز له في الموسم الحالي بعد تتويجه سابقاً بلقب «الإسطبلات الخاصة» لمسافة 100 كلم، ضمن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة، وشهدت الدقائق الأخيرة من السباق منافسة قوية من الفارس خلفان جمعة خميس بالجافلة على صهوة «أفينير لا ماجوري» العائد إلى إسطبلات «ام آر ام» بطل سباق كأس اليوم الوطني، والذي تقدم للصدارة في المسافة الأخيرة من السباق، لكن البطل تمكن من تجاوزه والعودة للصدارة من جديد، منتزعاً اللقب بزمن قدره 4:07:17 ساعات، ليحل الفارس خلفان بالجافلة في المركز الثاني بفارق ثانية واحدة، وجاء في المركز الفارس راشد محمد خميس على صهوة «فولكان فيولي» من إسطبلات «أف 3»، مسجلاً زمناً قدره 4:17:50 ساعات.

مساهمة

وأشاد مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بجهد العاملين القرية واللجنة المنظمة، ووجه التحية لجميع الإسطبلات والفرسان، وقال: أنهينا الموسم بنجاح وتجاوزنا الكثير من التحديات مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد 19، وتجب الإشادة بدور المتطوعين، الذين شاركونا في عملية التنظيم، ونأمل أن نعود للسباقات في الموسم المقبل بالمزيد من التطور والتقدم.

تتويج

توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، ومسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، وعبد الرحمن الرميثي مشرف قرية الوثبة، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، وأحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية.

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